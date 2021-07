Das traditionelle Sommerkonzert in der Furtwanger Festhalle, bei dem sich Kinder und ihre Eltern über das Angebot an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen informieren können, kann dieses Jahr coronabedingt erneut nicht stattfinden. Doch es gibt Alternativen.

Videos im Internet

Damit sich Eltern und ihre Kinder trotzdem über das breite Angebot genauer informieren können, stellt die Jugendmusikschule neben den allgemeinen Informationen zu den Fächerangeboten ab sofort auch Vorstellungs-Videos auf ihrer Homepage unter der Internetadresse www.jugendmusikschulen.de bereit. Angefangen mit den fünf Instrumenten Geige, Bratsche, Gitarre, Blockflöte und Harfe werden nach und nach weitere Videos eingestellt, die derzeit noch abgedreht werden.

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene können zudem am Schnuppertag, Samstag, 17. Juli, zwischen 10 und 13 Uhr, in den Räumen der Friedrichschule bis zu zwei Instrumente ausgiebig ausprobieren und sich von den Instrumentallehrern beraten lassen.

Extra Termin vereinbaren

Für die Teilnahme am Schnuppertag muss allerdings ein Termin vereinbart werden, die Anmeldung hierfür erfolgt unter Angabe der Wunschinstrumente entweder telefonisch (07724/4968) oder per Mail (jms@jugendmusikschulen.de). Die Jugendmusikschule nimmt die Daten auf und meldet sich vor dem Schnuppertag nochmals zurück mit den genauen Terminen. In Furtwangen können folgende Instrumente „geschnuppert“ werden: Klavier, Akkordeon, Geige, Bratsche, Violoncello, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Posaune, Tuba, Tenorhorn/Euphonium, Gitarre, E-Gitarre und Schlagzeug.