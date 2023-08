Die Arbeiten für die Versorgung von Furtwangen mit dem schnellen Internet gehen in die Zielgerade: Nun fand beim Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule (OHG) der offizielle Spatenstich für den dritten Cluster im dritten Bauabschnitt Furtwanger Innenstadt statt. Die Vertreter der beteiligten Institutionen sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Nicht zuletzt hofft man, so der Furtwanger Internet-Beauftragte Rainer Jung auf Nachfrage, dass das OHG zum Beginn des Schuljahres im September tatsächlich über das schnelle Internet verfügt.

Teile der Kernstadt wurden bereits 2017/2018 an das Glasfasernetz angeschlossen. Der zweite Bauabschnitt Kernstadt und Schönenbach konnte vor wenigen Wochen in Betrieb genommen werden, das Ortsnetz in Neukirch bereits 2019 und in den Außenbereichen 2023. Aktuell laufen zudem die Arbeiten für das Breitband in Rohrbach und Linach.

Reinhold Mayer vom Zweckverband Breitbandversorgung blickte zurück auf die Entwicklung im Kreis. Seit 2010 beschäftigt er sich, auch unterstützt und gefördert durch das Land, mit dem schnellen Internet für den Landkreis. Mit Jürgen Anders, Professor an der Hochschule Furtwangen für Digitale Infrastrukturen im Ländlichen Raum, wurde ein Konzept entwickelt, wie man den Kreis mit Glasfaser anschließen könnte. Schnell war klar, dass ein Plan allein keinen Sinn macht. Und so gründete Landrat Sven Hinterseh mit den Bürgermeistern den Zweckverband, auch, um das wichtige Thema nicht den kommerziellen Firmen zu überlassen.

Damit habe man für den Landkreis auch eine wichtige Infrastruktur geschaffen, denn die Rathäuser und das Landratsamt haben nun eine eigene Glasfaserleitung, die Behörden sind unabhängig von Firmen direkt miteinander verbunden. Wichtig ist dies beispielsweise beim Thema Katastrophenschutz. 2014 begann man mit den Arbeiten und ist mit aktuell 20.000 Hausanschlüssen weiter als einst erhofft. Wesentlich für den Ausbau war die Förderung durch Bund und Land, die dies mit ihren Zuschüssen erst ermöglichten.

Ministerialdirektor Arndt Möser vom Ministerium des Innern, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg überbrachte die Grüße von Minister Thomas Strobl zu diesen wichtigen Arbeiten an der digitalen Zukunft der Stadt. Er hob hervor, dass Baden-Württemberg Leitregion für die digitale Entwicklung sein wolle. Wirtschaft und Wachstum hingen vom schnellen Internet ab.

Dafür habe man beim Land mit 2,4 Milliarden Euro und mit dem Bund sogar 5,2 Milliarden Euro viel Geld in die Hand genommen. Heiko Zorn vom Zweckverband danke allen beteiligten Unternehmen. Auch Gerhard Radüchel vom Planungsbüro MRK wünschte diesem Bauabschnitt wieder ein gutes Gelingen.