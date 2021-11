von Stefan Heimpel

In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte der Furtwanger Breitbandmanager Rainer Jung über den aktuellen Stand bei der Breitbandversorgung, vor allem konnte er einige konkrete Jahreszahlen nennen. Gleichzeitig verlängerte der Rat den im Frühjahr 2022 auslaufenden Vertrag mit Jungs Firma Jubera um zwei Jahre. Die Zusammenarbeit mit Jubera habe sich in den vergangenen Jahren bewährt, so die Verwaltung.

Bei allen Diskussionen um das Breitband machte Rainer Jung deutlich, dass hier nicht die Stadt für die Entwicklungen verantwortlich ist. Die Hoheit über die ganzen Maßnahmen habe der Zweckverband des Kreises, die Stadt ist nur ein Mitglied in diesem Verband.

Kein Verständnis hat der Furtwanger Breitbandmanager Rainer Jung für den Vandalismus, mit dem die Breitbandversorgung in der Stadt sabotiert wird. Anfang Oktober wurde hier in der Robert-Gerwig-Straße ein Verteilerkasten für das Glasfaser umgeworfen und beschädigt, ein Jahr zuvor bereits schon einmal. Bild: Jubera | Bild: Jubera

Ein Problem sei dabei, dass im Stadtgebiet und auch jetzt in Schönenbach verschiedene Straßenzüge bereits mit schnellem Internet durch andere Anbieter versorgt seien, hier also kein Zuschuss bezahlt werde. Daher habe man auch gezielt zuerst den Katzensteig versorgt und anschließend Neukirch. Im Katzensteig wurden 174 Verträge abgeschlossen, in Neukirch 212. Diese hohe Anschlusszahl sorgt für bemerkenswerte Rückzahlungen vom Zweckverband an die Stadt. Ebenso schlecht versorgt sind Rohrbach und Linach, für die gemeinsam mit Neukirch die Zuschussbescheide schon vorliegen.

Ein wichtiger Schritt wurde nun in Richtung Rohrbach getan, indem Anfang November endlich der Breitband-Pop (Point of Presence) für die Gebiete Schönenbach und Rohrbach, gleichzeitig auch für das östliche Stadtgebiet und Schützenbach, an der Einmündung zur Südtangente errichtet werden konnte. Hier kommt es immer wieder zu längeren Verzögerungen, weil die Lieferzeit dieser speziellen Bauwerke bis zu einem Jahr beträgt.

Für die Leitung nach Rohrbach ist ein Baubeginn Anfang 2022 geplant, inzwischen ohne Einbeziehung des Radwegs. Für den ganzen Bereich von Schönenbach über die Wanne bis zur Triberger Straße soll ebenfalls 2022 mit dem Bau begonnen werden. Ganz wichtig sei es hier, dass viele Hausbesitzer in den versorgten Gebieten, die bereits einen Vertrag unterschriebe hätten, durch die neuen Förderungen einen neuen, veränderten Vertrag zugesandt bekamen. Dieser müsse schnellstmöglich zurückgesendet werden. Im Bereich der Kernstadt von der Baumannstraße über den Rössleplatz bis zur Friedrichstraße werde man 2023 versuchen, ebenfalls Zuschüsse zu beantragen. Hier rechnet Jung mit inzwischen angekündigten neuen Fördertöpfen.

Im kommenden Jahr begonnen wird die Zuleitung zum Otto-Hahn-Gymnasium. Anwesen, die direkt an dieser Leitung in der Rabenstraße und Hans-Frank-Straße liegen, können dabei gleichzeitig angeschlossen werden. In den Gebieten Bühl/Friedhofsberg, Ilben und Kussenhof folgt der Baubeginn 2023. Diese sollen wie der Heimatblick dann bis Ende 2024 angeschlossen sein.

Eindringlich machte Jung darauf aufmerksam, dass Nachzügler, die sich in der aktuellen Phase nicht für einen Anschluss melden, bei einem späteren Anschluss mit wesentlich höheren Kosten rechnen müssen. Außerdem bestätigte er auf Anfrage aus dem Gemeinderat, dass der Zweckverband in Furtwangen nur langsam vorankomme. Furtwangen liegt im Kreis bei der Versorgung auf der drittletzten Stelle, bei den Ausschüttungen des Zweckverbandes aufgrund der Anschlusszahlen jedoch auf dem fünften Platz.

Bezüglich der Sabotageakte gegen Verteilerkästen laufen polizeiliche Ermittlungen.