von Hans-Jürgen Kommert

Nach jahrelangem Gefecht mit dem Bundeskartellamt trat zum 1. Januar 2020 eine Forstreform in Kraft, die Staats-, Privat- und Kommunalforst entflechten soll. Daraus resultierend, kam es zum Jahresanfang im Forstrevier Schönenbach zu einem personellen Wechsel. Der langjährige Revierleiter Michael Rombach wechselte in die Betreuung des Staatswaldes. An seine Stelle trat nun sein 27 Jahre junger Kollege Stefan Schultis aus Schonach, der seither mit der Beratung und Betreuung der privaten Waldbesitzer auf den Gemarkungen Schönenbach, Rohrbach und Langenbach betraut ist. Er macht nun mobil im Kampf gegen den Borkenkäfer.

Schon lange auf dem Holzweg

Studiert hat Schultis wie die Mehrzahl seiner Kollegen an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar. Schon während seiner Schulzeit und auch vor dem Studium war er „auf dem Holzweg“. Im Sägewerk Rombach in Schonach jobbte er regelmäßig, auch zwischen Schule und Studienbeginn war er dort ein halbes Jahr beschäftigt. „Da konnte ich wertvolle Erfahrungen in der Weiterverarbeitung des Holzes sammeln“, erzählt er. Dazu besuchte er regelmäßig seinen Patenonkel, der als Förster im Landkreis Emmendingen tätig ist. Zusätzlich absolvierte er ein Vorpraktikum in der Raumschaft und natürlich ein Praxissemester im Ausbildungsrevier Bad Dürrheim–Tuningen. Es folgte dann die zweijährige Trainee-Zeit im Forstrevier Furtwangen bei Richard Kugele.

Die bräunlichen Flecken bestehen aus Bohrmehl. Dutzende von Käfern haben sich diesen Stamm als Brutnest auserwählt. | Bild: Kommert

Schultis trat seine jetzige Arbeitsstelle zu einem schwierigen Zeitpunkt an: Zum einen waren noch nicht einmal alle Borkenkäferschäden des Vorjahres beseitigt, zum anderen erwischten ihn auch die beiden Orkantiefs „Sabine“ und „Bianca“ im Februar kalt.

Aufarbeitung dauert noch immer an

Und es sollte noch dicker kommen: Die zeitintensive Aufarbeitung dieser Hölzer dauert nämlich aktuell immer noch an und reicht somit bis in die Borkenkäferzeit hinein, da im Durchschnitt aller Forstreviere des Schwarzwald-Baar-Kreises die aufzuarbeitende Menge bei rund 12 000 Erntefestmetern liegt. „Wir rufen daher alle Waldbesitzenden dazu auf, ihre Bestände ab Juni regelmäßig auf Borkenkäferbefall zu kontrollieren“, erklärte der junge Förster.

So winzig und doch so gefährlich für die Riesen des Waldes: der Buchdrucker. | Bild: Kommert

Vor allem vom Sturm gebrochenes Holz trockne schnell genug aus, um für holz- und rindenbrütende Borkenkäfer attraktive Brutstätten zu bilden, so Schultis weiter. Die lange Trockenphase im April verstärkte dies zusätzlich. „Nur wenn geerntetes Schadholz schnellstmöglich zur Holzaufnahme aufgearbeitet wird, kann einem Qualitäts- und Preisverfall entgegengewirkt werden“, mahnt der Förster an. Aktuell biete sich noch die Möglichkeit, Sturm- und frisches Käferholz im Nasslager Schönenbach an der L andesstraße 173 einlagern zu lassen. Federführend sei dabei der Furtwanger Revierleiter Richard Kugele.

Vor allem Fichten haben es schwer

Weitere Möglichkeiten wie Entrindung und Schutzspritzung der befallenen Hölzer könne man über das Forstrevier anfragen. Jeder geübte Beobachter könne die Kontrolle der eigenen Wälder selbst erledigen. „Vom Borkenkäfer (Buchdrucker) befallene Bäume zeigen oft gelbliche Nadeln oder einen etwas schütteren Kronenzustand, der zumeist durch Wassermangel verursacht wird“, betonte der Forstmann. Durch diese Schwächung hätten es vor allem befallene Fichten schwer, sich durch erhöhten Harzfluss gegen die einbohrenden Käfer zu wehren. Neben dem Harzfluss am Stamm seien auch sogenannte „Spechtspiegel“ ein Indiz für etwaigen Borkenkäferbefall. Spechte picken die einzelnen Rindenschuppen ab, um an die darunter liegenden Borkenkäferlarven zu gelangen. Die unter der dunklen Borke nun erscheinenden helleren Rindenschichten lassen sich auch ohne Fernglas gut entdecken.

Ein weiteres – und das zugleich deutlichste – Erkennungszeichen sei das am Stamm herab rieselnde braune Bohrmehl, das der Buchdrucker beim Einbohren in die Borke produziert. Oft finde sich dieses Indiz in kleineren Rindentaschen am Stammfuß oder in Spinnweben zwischen den Wurzelanläufen. Ab dem Zeitpunkt des Einbohrens in den Stamm blieben von der Eiablage bis zur vollständigen Entwicklung der Käferbrut und dem anschließenden Ausfliegen der nächsten Generation je nach Wetterlage etwa sechs bis acht Wochen Zeit. In dieser Zeit müssten die Bäume zum Schutz der eigenen wie auch der benachbarten Waldbestände eingeschlagen und zum Abtransport an den Fahrweg gerückt werden.

Alarmsignal: Braune Nadeln

Falle an den Fichten die Rinde bereits großflächig ab oder stelle man an den vorher grünen Nadeln eine rostrote bis braune Verfärbung fest, sei es meist schon zu spät und die Käfer seien bereits ausgeflogen, um im direkten Umfeld nach neuen Bäumen zu suchen. Das Forstrevier stehe für Beratung und Betreuung gerne zur Verfügung. Aktuelle Kriterien für die Aufarbeitung könne man gerne anfragen.

Stefan Schultis steht unter der Telefonnummer 0 77 21/9 13 30 20 oder per E-Mail über s.schultis@lrasbk.de zur Verfügung. Postanschrift ist Forstrevier Schönenbach, Johann-Peter-Hebel-Straße 14, 78136 Schonach. Das Kreisforstamt mit der Kommunalen Holzverkaufsstelle ist unter Telefon 07721/ 9 13 52 00 erreichbar.