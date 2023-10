Als Reaktion auf den Hackerangriff hat die Hochschule Furtwangen (HFU) innerhalb kürzester Zeit zwei neue Glasfaser-Hausanschlüsse bekommen. Möglich gemacht hat das die schnelle und flexible Zusammenarbeit zwischen dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, dem Netzbetreiber Stiegeler und der Firma TR Netzwerk aus Blumberg mit den Verantwortlichen der Hochschule, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nachdem die Hochschule Furtwangen von Cyberkriminellen gehackt worden ist, haben die zwei Standorte in Furtwangen und Villingen-Schwenningen innerhalb kürzester Zeit jeweils einen Glasfaser-Hausanschluss gelegt bekommen, über den sie mit stabilem Internet versorgt werden können. Besonders bemerkenswert: Am Campus in Furtwangen waren dazu rund 40 Meter Tiefbauarbeiten notwendig, die kurzfristig geplant, beauftragt und nur eine Woche nach dem Angriff erledigt wurden.

Seit Anfang vergangener Woche ist die Hochschule nun an den beiden Adressen ans Glasfasernetz angeschlossen und kann darüber das nach dem Hackerangriff vom Netz genommene IT-System Schritt für Schritt wieder aufbauen. „Dieses sicher nicht alltägliche Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell und flexibel regionale Partner zusammenarbeiten und welche Vorteile es hat, wenn alle Beteiligten aus der Region kommen. Wir sind froh, dass wir der Hochschule gemeinsam helfen konnten“, sagt Geschäftsführer Felix Stiegeler, der sich gemeinsam mit den Verantwortlichen des Zweckverbands um die Realisierung gekümmert hatte.

„Ich möchte mich explizit für das pragmatische Vorgehen bei der Stadt Furtwangen, der HFU, Stiegeler, der Firma TR Netzwerk und bei unseren Bauleitern bedanken. So einen Einsatz ohne Vorbereitung und innerhalb weniger Tage erfolgreich zu erledigen ist nicht selbstverständlich“, sagt Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbands. „Für uns ist die schnelle und effektive Umsetzung des Glasfaseranschlusses eine große Erleichterung in der derzeitigen Lage“, sagt HFU-Kanzlerin Andrea Linke.