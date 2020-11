Vor allem in den Waldgebieten wird in diesem Jahr auf Echtholz als Material für die Herstellung der Schneepfähle gesetzt, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

In der Vergangenheit sei es immer wieder zu Problemen durch abgebrochene Kunststoffpfähle gekommen, die im Wald liegen geblieben sind. Daher testet die Stadt Furtwangen in diesem Jahr Schneepfähle aus Echtholz – 1000 Stück wurden bestellt.