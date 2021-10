von Stefan Heimpel

Kaum ein Thema wird in Furtwangen so stark diskutiert wie die Breitbandversorgung. Vor allem in Schönenbach, Rohrbach und Linach fehlt es an einem schnellen und stabilen Datennetz, aber auch in Teilen der Kernstadt. Nun informierten Bürgermeister Josef Herdner und der Breitband-Beauftragte der Stadt, Rainer Jung, über den aktuellen Sachstand.

Jung weist darauf hin, dass es bei der Breitbandverlegung im ganzen Kreisgebiet immer wieder Verzögerungen gab. Immerhin sind 22 Kommunen anzuschließen. Die Verlegung des Glasfasers und der anschließende Anschluss an das Breitband-Netz erfolgten ausschließlich durch den Zweckverband Breitbandversorgung. Die Stadt Furtwangen und Rainer Jung hätten keinerlei direkten Einfluss, obwohl sie dort immer wieder vorstellig würden. Besonderen Wert legte Herdner auf die Feststellung, dass Rainer Jung als Breitband-Beauftragter auf keinen Fall speziell Neukircher Interessen vertrete, wie immer wieder kritisiert werde. Für die Stadt sei es von großem Vorteil gewesen, dass Rainer Jung durch das Engagement für Neukirch schon tief in der Materie steckte und dieses Wissen nun für die ganze Stadt einsetzen konnte. Ganz wesentlich, so Herdner, ist auch die Werbung für Hausanschlüsse durch Jung. Je mehr Hausanschlüsse in Furtwangen geschaltet werden, desto höher fallen die Gebühren-Erstattungen vom Zweckverband für die Stadt aus.

Zu Beginn hatte man in Furtwangen damit gerechnet, dass man eine ganze Reihe von Jahren warten müsse, bis die ersten Gelder zurückfließen. Doch konnte man inzwischen feststellen, dass schon einiges an Geld geflossen ist.

Verschiedene Gründe entscheiden über die Reihenfolge und den Baufortschritt. Einen wesentlichen Einschnitt gab es durch die Änderung des Zuschuss-Systems und verschiedene Sachzwänge, wie die Abwasser-Versorgung in Linach oder der Radweg in Rohrbach. Wesentlicher Aspekt bei der Festlegung der nächsten Maßnahmen ist der Grad der aktuellen Versorgung, nachdem das Stadtzentrum und damit der zentrale Verteilpunkt beim Rettungszentrum errichtet waren.

Für den Außenbereich Neukirch, Linach und Rohrbach sind die Fördermittel genehmigt.

Einen großen Vorteil hat hier der Außenbereich von Neukirch, nachdem Neukirch 2019 bereits an das schnelle Internet angeschlossen worden war. Der zentrale Übergabepunkt (Point of Presence, PoP) bei der Neukircher Schule ist in Betrieb. Daher begannen hier bereits die Verlegearbeiten. Rohrbach: Bei Rohrbach wurde diskutiert, ob man Radweg und Breitband realisieren könnte, um Synergien zu nutzen. Da sich hier die Verhandlungen aber weiter hinziehen, hat die Stadt beschlossen, das Glasfaser schnellstmöglich nach Rohrbach zu verlegen. Zunächst muss der Übergabepunkt (PoP) an der Kreuzung von Alemannenstraße und Südtangente errichtet sein. Das Gebäude sollte laut Zweckverband zwar noch in diesem Herbst errichtet werden, bisher ist jedoch nichts geschehen. Dann liegt es am Zweckverband, ob er entsprechende Unternehmen findet, welche das Leerrohr bis nach Rohrbach verlegen. Erst dann können Häuser angeschlossen werden.

Die Leitung nach Linach kommt aus dem bestehenden PoP beim Rettungszentrum. Allerdings wird hier das Glasfaser gemeinsam mit den Wasser- und Abwasserleitungen verlegt. Da noch nicht alle Planungen abgeschlossen sind, lässt sich ein Zeitpunkt für die Verlegung von Leerrohren durchs Linacher Tal noch nicht abschätzen. Für Rohrbach und Linach stehen die Gelder inzwischen bereit. Schönenbach: Hier wartet man auf die Zuschüsse. Eine Informationsveranstaltung für die Bürger ist in nächster Zeit geplant. Anschließend müssen dann die Bauarbeiten ausgeschrieben werden. Dass in Schönenbach bereits in einzelnen Bereichen schnelleres Internet vorhanden ist, hat Einfluss auf die Höhe des Zuschusses.

Bei den Leitungen im Furtwanger Stadtgebiet haben die Schulen am Ilben und das OHG Vorrang, die bis Ende 2022 angeschlossen sein sollen. Anschlüsse entlang dieser Leitungen können gleichzeitig installiert werden.