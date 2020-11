von Hans-Jürgen Kommert

Noch nicht einmal zu 100 Prozent fertig ist die sanierte Mehrzweckhalle in Gütenbach, doch schon jetzt birgt sie jede Menge Konfliktpotenzial. Grund ist der Beschluss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung, für die Nutzung der Halle einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu installieren.

Begründung: Geschuldet ist der Beschluss unter anderem der klammen Gemeindekasse. Diese kann durch die Gründung viel Geld einsparen, da sie für den Eigenbetrieb die Mehrwertsteuer als Vorsteuer abziehen kann. Was in diesem Falle bedeutet, dass sie rund 300 000 Euro aus den Umbaukosten sofort geltend machen kann.

Halle ist jetzt „Einrichtung zur Erzielung von Einnahmen“

Die Voraussetzungen erfülle die Gemeinde, denn laut Paragraf 4, Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes sind BgAs Einrichtungen der juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdöR), die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der jPdöR wirtschaftlich hervorheben. Darüber hinaus sei dem BgA die Unternehmereigenschaft zuzusprechen.

Einnahmen: Das bedeutet zugleich, dass die BgA generell Einnahmen erzielen muss – diese seien aber steuerbar und auch steuerpflichtig. Das bedeutet, dass alle Leistungen aus der Vermietung von Räumen, Betriebsvorrichtungen, Einrichtungen, Hilfsmittel, technische Geräte und Personal künftig kurz gesagt Geld kosten, die Beträge seien aber mit der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung zu erheben. Im Gegenzug bestehe, so Bürgermeisterin Lisa Hengstler, die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs sowohl der laufenden als auch der investiven Kosten. Die steuerliche Abwicklung gibt die Kommune in die Hände der Steuerberater von Steukom, die nach Zeitaufwand abrechne. Maximal zwei Tagessätze rechnet die Verwaltung bei einem Stundensatz von 130 Euro brutto.

Wasser und Heizung inbegriffen

Enthalten ist jeweils die Übergabe und Abnahme durch den Hausmeister. Wenn die Anwesenheit des Hausmeisters auch nach Übergabe gewünscht wird, kostet das je Stunde 38 Euro netto. Inbegriffen sind die Kosten für Heizung, Wasser und Abwasser.

Gestaffelte Preise

Regelmäßig wiederkehrende Nutzungen (Sport, Proben) kosten örtliche Vereine je Nutzungsstunde fünf Euro, bei (Corona-bedingten) Generalversammlungen 25 Euro je Abend. Auswärtige bezahlen 45 Euro je Stunde.

Die Preise verstünden sich inklusive Mehrwertsteuer, Personalkosten sind jeweils netto ausgewiesen. Sollten sich die Grundlagen ändern, erhöhen sich die Kosten um die Umsatzsteuer, die dem Vertragspartner dann gegen Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer zukomme. In Kraft trete die Entgeltordnung zum 1. November 2020, trotz dieser bestehe kein Anrecht auf Vermietung.

Reaktionen: Sebastian Weiß als Spielausschussvorsitzender des FC Gütenbach sah zwar die Notwendigkeit, enthielt sich aber wegen seiner Vereinszugehörigkeit der Stimme.

FC-Vorsitzender empört

Der Vorsitzende des FC, Michael Eschle, sprach von einem „Schlag ins Gesicht“ für den Fußballclub, der den Sport für Kinder in der Halle anbietet – was wohl den Verein künftig rund 1000 Euro kosten würde. Zusätzlich koste auch Wasser und Abwasser künftig deutlich mehr Geld, was die ohnehin derzeit klamme Vereinskasse zusätzlich belaste. „Das ist für uns nicht mehr machbar“, so Eschle. Die Bürgermeisterin versuchte ihm zu verdeutlichen, dass dies nur aus wirtschaftlichen Gründen erfolge – „wir werden versuchen, die Vereine weiterhin zu unterstützen“, sagte sie.

FC-Jugendleiter Mario Dold versuchte es noch mal damit, dass wenigstens die Jugend- und Kinderbereiche von den Kosten verschont werden sollten, was laut Lisa Hengstler so nicht möglich sei.