von Stefan Heimpel

Der Furtwanger Gemeinderat hat einen genauen Blick auf die Versorgung der Schüler in den Mensen geworfen. Dabei zeigte sich: Es bewegt sich einiges auf diesem Gebiet. Die Stadträte hatten vor einiger Zeit den Wunsch geäußert, über die aktuelle Situation informiert zu werden.

Es gebe laufend Veränderungen durch die Sanierung am OHG und die Pandemie. Das berichteten jetzt dem Gremium die zuständige Sachbearbeiterin der Stadtverwaltung, Bernadette Burt, und die neue Mensa-Leiterin am OHG, Ivonne Krietzsch. Bernadette Burt sagte, die Mensa am OHG habe sich in einer langen Renovierungsphase befunden, die nun langsam abgeschlossen sei. Zum zweiten Schulhalbjahr soll sie den Schülern des OHG wieder wie üblich zur Verfügung stehen.