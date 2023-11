Wichtige Themen in der jüngsten Gemeinderatssitzung waren unter anderem die Haushaltsberatungen und der Erwerb der „Sägemühle“.

Die Verwaltung war durch Bürgermeisterin Lisa Hengstler, Hauptamtsleiterin Carolin Hilzinger und Finanzexperte Marcus Gruber vertreten. Die Rathaus-Chefin gab bekannt, dass die Dachnutzung der PV-Anlagen für das Schuldach abgeschlossen ist, die Hangsicherungsarbeiten am Gemeindezentrum vergeben sind, am 29. November eine gemeinsame Besprechung im Rathaus Furtwangen stattfindet, am 13. Dezember die nächste Gemeinderatssitzung erfolgt und die Waldumbaumaßnahmen am Wirtsbuck beginnen können.

2,6 Millionen für Bauarbeiten

Marcus Gruber hatte einen detaillierten Haushaltsplan für 2024 erstellt. Die Ideenentwicklung bei einer Klausurtagung wurde eingebracht und das Fazit lautete quasi: das Nötige tun, Mögliches und Gewünschtes vorsichtig angehen. Im Ergebnishaushalt sind 3,85 Millionen Euro neben anderen für Personalaufwendungen, Dienstleistungen oder Zinsen vorgesehen. Für laufende Geschäfte sind die Baumaßnahmen mit 2,6 Millionen Euro eingeplant. Dazu gehören das Gemeindezentrum oder die Schule. Endgültige Zahlen werden in der abschließenden genehmigungsfähigen Fassung des Haushaltsplans wiedergegeben.

Die letzte Festsetzung der Steuersätze war im Jahr 2017. Nun wurden sie angepasst: 405 vom Hundert für Grundsteuer, 390 vom Hundert für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und 360 vom Hundert für Gewerbesteuer.

Rasch war die Verlängerung des städtebaulichen Vertrags für das Baugebiet Wirtsbuck mit der Badenova Konzept GmbH beschlossen, die 3250 Euro Kosten verursacht. Rund fünf Prozent Zinsen müssen eingeplant werden, aber bei günstigerer Finanzsituation kann der Vertrag jährlich gekündigt werden. Erschließung und Umlegungsverfahren sind abgeschlossen, allerdings ist noch kein Bauplatz verkauft.

Zustimmung fand auch die Unterhaltungsmaßnahme des Hübschentalwegs, der teils ausgeschwemmt und die Wasserführung beeinträchtigt ist. Für über 9000 Euro erhielt die Furtwanger Firma Hermann den Zuschlag. Lorenz Wiehl war es wichtig, die Anlieger eindrücklich hinzuweisen, dass es sich um einen öffentlichen Weg handelt.

Nachdem Schwarzwaldverein und Heimat- und Geschichtsverein beschlossen, die Sägemühle in die Hände der Gemeinde zu übertragen, kam das Plazet des Gemeinderats. Die weit über 200 Jahre alte Mühle existiert in einem recht guten Zustand. Viel Initiative und Geld hatten die Vereine seit den 1960er-Jahren hineingesteckt. Nur das Dach bedarf einer Restaurierung. Nun ist die Gemeinde Besitzer eines Kulturdenkmals.