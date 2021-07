von SK

Als erfolgreiche Veranstaltung präsentierte sich der Sportfreunde-Hock der Sportfreunde Schönenbach am vergangenen Samstag, 17. Juli beim Schönenbacher Sportplatz.

Beim Hock der Sportfreunde Schönenbach genießen die Gäste und Fans es, Juniorenfußball auf höherem Niveau zu sehen. Angetreten sind die U16-Mannschaften des FC 08 Villingen, der TSG Balingen und des FC 03 Radolfzell. Bild: Hettich | Bild: Hettich

Laut Mitteilung des Vereins hatten sich zahlreiche Gäste bei gutem Wetter auf der Bewirtungsfläche vor dem Schönenbacher Vereinsheim eingefunden. Einige nutzten den Sportfreunde-Hock, um zum Mittagstisch zu kommen, andere schauten spontan bei einem Spaziergang vorbei. Viele wiederum nutzen die Möglichkeit, ein interessantes, sportlich hochwertiges U16-Blitz-Turnier auf dem Schönenbacher Rasenplatz zu verfolgen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei standen sich die Mannschaften des FC 08 Villingen, der TSG Balingen und des FC 03 Radolfzell gegenüber.

Bild: Hettich

Am Ende siegte hier die U16 der TSG Balingen. Die Junioren des Regionalligisten TSG Balingen besiegten den FC 08 Villingen mit 5:2 und den FC Radolfzell mit 2:1. Ohne Sieg blieb die U16 des FC 08 Villingen, der zum Schluss dem FC Radolfzell mit 1:2 unterlag. Gastgeber und U16-Trainer Sascha Duffner, der bekanntlich bei der U16 des FC 08 Villingen trainiert, aber gleichzeitig auch bei den Sportfreunden selbst noch aktiv spielt, blieb so leider ohne Erfolgserlebnis.

Doch für die fußballinteressierten Zuschauer, war es ein interessanter Nachmittag, um Junioren-Fußball auf diesem Niveau einmal live zu sehen und das auch noch direkt auf dem Schönenbacher Sportgelände. Vielleicht sieht man den ein oder anderen der jungen Spieler in der Zukunft mal in Regional- oder Oberliga – oder mit etwas Glück sogar in einer Profimannschaft, spekuliert der Verein. Denn: Aktuell spielt mit Timo Wagner ein ehemaliger Schönenbacher Jugendspieler in der Villinger Oberligamannschaft.

Für die Sportfreunde war die Veranstaltung ein Erfolg und auch die zahlreichen Gäste am Samstag hätten ihr Kommen sicher nicht bereut, so das Resümee am Schluss des Tages. Auch der „Super-Rasen“, den Herbert Fehrenbach und Arnold Hettich auf Vordermann halten, habe „sicher zumindest bei den Spielern zur Freude beigetragen“.

Der nächste Hock, allerdings ohne Fußball, findet dann am Freitag, 30. Juli, statt. An diesem Abend will man die Gäste wieder vor dem Vereinsheim der Sportfreunde begrüßen. In der Hoffnung auf gutes Wetter und einen schönen Einstieg in den Urlaub laden die Sportfreunde zu diesem Event ein und hoffen natürlich auf zahlreiche Besucher.