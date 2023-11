Verabschiedet wurde im Furtwanger Gemeinderat ein weiterer Bebauungsplan Stadtzentrum-Wilhelmstraße.

Ziel ist es, für die weitere Stadtsanierung die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Wesentlicher Teil dieses Planes ist auch die geplante Sanierung und der Umbau am denkmalgeschützten alten Postgebäude in der Wilhelmstraße sowie weitere mögliche Baumaßnahmen im hinteren Teil der alten Post. In den Diskussionen und Abstimmungen zu diesem Bebauungsplan ging es vor allem auch um die Dachneigung, die vom Gemeinderat mit mindestens 20 Grad als zu niedrig moniert wurde.

Nun wurde festgelegt, dass für die Bebauung hinter der alten Post eine Dachneigung von 20 Grad zulässig ist. Für das Mischgebiet wurden nun mindestens 40 Grad vorgegeben, für das besondere Wohngebiet mindestens 30 Grad.

Ansonsten gab es keine kritischen Stellungnahmen zur Offenlage, sodass der Plan vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde.