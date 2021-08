von Stefan Heimpel

Nachdem sich der Gemeinderat im Oktober des vergangenen Jahres für die Sanierung des Vöhrenbacher Rathauses entschieden hatte, wurden nun von Architekt Martin Reiber die überarbeiteten Planungen im Detail vorgestellt. Durch Änderungen konnten Einsparungen von 100 000 Euro erreicht werden.

Das Vöhrenbacher Rathaus in seinem jetzigen Zustand. Bislang müssen Besucher, die nicht gut zu Fuß sind, die Treppen benutzen wie alle anderen auch. Bild: Jürgen Liebau | Bild: Jürgen Liebau

Und genau der behindertengerechte Zugang mit dem Aufzug an der Außenseite des Rathauses, für den nun auch der Bauantrag eingereicht wurde, führte zu Diskussionen. Denn ein ganz wesentlicher Aspekt der Rathaussanierung sei die Herstellung der Barrierefreiheit, hob Bürgermeister Robert Strumberger hervor. Bürger mit Handicap, also beispielsweise im Rollstuhl, sollen alle Büroräume des Rathauses problemlos erreichen können. Bisher ist schon der Eingangsbereich mit den Stufen nicht barrierefrei. Außer dem Bürgerbüro sind keine weiteren Büroräume im Vöhrenbacher Rathaus ohne Treppenaufgang erreichbar. Daher, so der Verwaltungschef, sei ein Aufzug dringend erforderlich.

Wie bereits berichtet, ergab sich aber das Problem, dass im Inneren des Rathauses ohne große Umbaumaßnahmen kein Aufzugschacht eingebaut werden kann. Daher entschied man sich für einen Aufzug, der auf der Rückseite des Gebäudes angebaut wird und damit im Freien steht. Hier besteht grundsätzlich sogar die Möglichkeit, direkt von außen in den Aufzug und damit in alle Räume des Rathauses zu gelangen. Aktuell gibt es aber nur einen Zugang zum Aufzug von innen. Menschen mit Handicap können das Rathaus über den seitlichen, dann barrierefreien Eingang betreten und über das dortige Büro und den Flur zum Aufzug gelangen. Eine gewisse Schwierigkeit stellt dabei die Tatsache dar, dass im ersten und zweiten Obergeschoss der Aufzug jeweils direkt in einen Büroraum führt, der Aufzug also unter diesen Umständen von den Bürgern nicht alleine, sondern nur in Begleitung genutzt werden kann. Mit dem Aufzug erreicht man auch das Dachgeschoss direkt im Bürgersaal.

Rüdiger Hirt (CDU) kritisierte massiv, dass man mit dieser Lösung zwar mit einem Rollstuhl das Rathaus besuchen könne, aber von Barrierefreiheit könne keine Rede sein. Wenn man erst klingeln und dann auf eine Begleitung warten müsse, entspräche das nicht dem Sinn echter Barrierefreiheit. Albert Schwörer (BWV) war überzeugt, dass der Aufzug in der jetzigen Planung die einzige Möglichkeit darstellt.

Verabschiedet wurde im Gemeinderat der Bauantrag für diesen Aufzug auf der Rückseite des Vöhrenbacher Rathauses. Grafik: Architekturbüro Reiber | Bild: Sb

Christine Breithut von der Bauverwaltung machte deutlich, dass der Aufzug bei einem Zugang von außen auch ideal sei für die Bürger bei Sitzungen des Gemeinderates oder Trauungen und ähnlichen Veranstaltungen im Bürgersaal. Dort seien die Verhältnisse durch die Dachschräge so eng, dass zumindest mit der aktuellen Sitzordnung des Gemeinderates ein Zugang in den Saal kaum sinnvoll realisierbar sei, entgegnete Hirt.

Einsparungen wurden erzielt, indem das Bürgerbüro am bisherigen Standort bleibt und ein zweites Büro auf der anderen Seite des Haupteingangs eingerichtet wird. Es soll noch ein weiteres Büro entstehen für die Registratur und die Rentenberatung. Durch dieses Büro führt dann der barrierefreie Zugang zum Rathaus über eine neue Tür auf der Seite zur alten Post. Ergänzungen im Erdgeschoss betreffen einen EDV-Raum oder die Erneuerung der Heizung. In den Obergeschossen gibt es neben dem barrierefreien Zugang über den Aufzug einen zweiten Fluchtweg im Treppenraum. Weitere Maßnahmen betreffen den Brandschutz, die Erneuerung der Fenster und die Digitalisierung der Büros.