Immer wieder kommt es im Außenbereich der Stadt Furtwangen zu illegalen Müllablagerungen. Vor allem im Wald, aber auch vermehrt in und an den Bächen und Gewässern wird Bauschutt, Grünschnitt oder Müll entsorgt. Diese Vermüllung hat laut Stadtverwaltung starke Ausmaße angenommen. Ärger gibt es zudem immer wieder bei den Altglascontainern. Gegen beide Ärgernisse will die Stadt nun konsequent vorgehen.

Konsequent will die Stadt gegen Schmuddelecken vorgehen und den Verursachern auf die Spur kommen. | Bild: Stadtverwaltung

Bürger um Hinweise gebeten

Die Bevölkerung wird nun dazu aufgerufen, sich bei möglichen Hinweisen zum Thema Vermüllung an das städtische Ordnungsamt zu wenden. Hinweise sind entweder unter Telefon 07723/ 93 91 66 oder per E-Mail an Hermann Fengler hfengler.stadt@furtwangen.de möglich.

Vermehrtes Nachforschen

Darüber hinaus weist die Stadt darauf hin, dass jegliche illegale Müllentsorgung konsequent zur Anzeige gebracht wird. Außerdem kündigt die Verwaltung an, vermehrt Nachforschungen anzustellen, um den Müllsündern auf die Spur zu kommen, auch denen, die ihren Abfall direkt im Stadtgebiet hinterlassen. Denn diese zunehmenden Verunreinigungen sind ein großes Ärgernis. Die Stadtverwaltung hofft in diesen Fällen ebenso auf Hinweise aus der Bevölkerung an das Ordnungsamt.

Ein unschöner Anblick sind solche Müllablagerungen, die im Stadtgebiet zunehmen. | Bild: Stadtverwaltung

Lärm als weiteres Problem

Bei den Altglascontainern in Furtwangen und den Ortsteilen wiederum ist Lärm das Hauptproblem. Die Einwurfzeiten würden immer wieder missachtet. Dies führe zunehmend zu Beschwerden der Anwohner.

Auch Grünschnitt wird vermehrt in den Wäldern rund um Furtwangen hinterlassen. Dem möchte die Stadt entgegenwirken. | Bild: Stadtverwaltung

Einwurfzeiten strikt beachten

Die Stadtverwaltung verweist daher dringend darauf, die Einwurfzeiten zu beachten. Diese sind an Werktagen von 7 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Außerdem darf Glas nicht außerhalb der Sammelbehälter abgelegt oder abgestellt werden.

Notfalls geht Altglasentsorgung nur noch im Wertstoffhof

Sollten die Beschwerden nicht abnehmen, erwägt die Stadt Furtwangen, die Altglascontainer sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen entfernen zu lassen. In diesem Fall ist eine Entsorgung des Altglases künftig nur noch über den Wertstoffhof möglich. Um dies zu vermeiden, bittet die Stadt um die Mithilfe der Bevölkerung und um die Einhaltung der Einwurfzeiten.