von Hans-Jürgen Kommert

Länger als ein Jahr war der Kindergarten St. Johann nicht mehr im einstigen Rathaus von Rohrbach untergebracht. Da das Haus generalsaniert wurde, hatte man ihn nach Schönenbach ausgelagert. Nun erstrahlt er an alter Stelle in neuem Glanz.

Nach fünf Jahren VS wieder zurück Richtung Heimat

Dazu hat der Kindergarten gleich eine neue Leiterin bekommen: Heike Löffler aus Furtwangen hat mit 52 Jahren eine neue Herausforderung gesucht. Nach fünf Jahren bei der Stadt Villingen-Schwenningen, wo sie in den Kindergärten Rietheim und Tannheim gearbeitet hat, zog es sie nun in das deutlich heimatnäher gelegene Rohrbach. „Ich habe hier mit Petra Gulde-Esterle, Andrea Dorer und Sigrid Risle ein ganz tolles Team“, erzählt die in Mainz geborene Leiterin. Sie lebt seit 30 Jahren im Schwarzwald und fühlt sich hier daheim – und sie könnte sich ein Leben in der Großstadt nicht mehr vorstellen, schildert sie.

Rohrbach Das Rohrbacher Dorfhaus ist bald fertig Das könnte Sie auch interessieren

Anfangs war noch Chaos

Als sie Anfang Januar in Rohrbach ankam, habe sie sich zunächst etwas erschreckt: „Hier herrschte noch Chaos. Doch Ortsvorsteher Georg Kaiser versprach mir, das werde sich schnellstens ändern. Und ich hatte natürlich die Möglichkeit, dem Kindergarten gestalterisch schon ein wenig meinen Stempel aufzudrücken“, schmunzelte die erfahrene Erzieherin.

Viel Platz in hellen Räumen

Nun aber ist der Kindergarten schick hergerichtet, mit viel Platz in den hellen, kindgerechten Räumen. 25 Kinder haben hier Platz, diese Plätze seien normalerweise auch vergeben.

Vorfreude auf den Normalbetrieb

Doch nun sind ganz wenige da, es ist ungewohnt leise. Denn derzeit läuft auch die Rohrbacher Einrichtung nur im Notbetreuungsbetrieb. Nun freuen sich die Erzieherinnen darauf, sobald wie möglich in den Normalbetrieb zurückkehren zu dürfen. Für den Ortsvorsteher ist, wie für seinen Vorgänger Karl Wehrle, der Kindergarten eine Herzensangelegenheit: „Es ist enorm wichtig, diese Einrichtung im Ort zu haben, weil es auch ein wenig Teil der Lebensqualität darstellt“, freute er sich. Für die Erzieherinnen und ihre Leiterin hatte er Blumen mitgebracht – nicht nur für das coronakonforme Foto, für das die Frauen kurz die Mund-Nasen-Masken ablegten.