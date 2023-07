Rena Technologies feierte das 30-jährige Firmenbestehen mit einem sommerlichen Familienfest in Gütenbach.

1000 Gäste bei der Feier

So sammelten sich bei angenehm sommerlichen Temperaturen rund 1000 Gäste auf dem Festplatz hinter dem Firmengebäude zur offiziellen Begrüßung und anschließenden Ehrung von Firmenjubilaren, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Insgesamt fünf Mitarbeiter sind seit Anbeginn treue Wegbegleiter der Rena und sind mit ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten und ihrem außergewöhnlichen Engagement ein wichtiger Bestandteil des Rena-Teams, so die Firma in ihrer Mitteilung.

Die Gäste kamen bei dem Fest in den Genuss eines großen kulinarischen Angebots sowie eines umfangreichen Rahmenprogramms. Die Rena-Markthalle lud mit zahlreichen lokalen Leckereien zum Schlemmen und Genießen ein, bei einem Rundgang durch das Firmengebäude konnten die Mitarbeiter ihrer Familie zeigen, wo sie täglich arbeiten. Für die Kinder gab es Aktionen wie zum Beispiel ein Quiz beim Rundgang, eine Hüpfburg, Bullriding, ein Karussell sowie eine Schminkstation. Clown Harry Zapp brachte die Kinder mit seinem Bühnenauftritt zum Lachen. Dank der Azubis konnten an drei verschiedenen, selbst gebauten Spielstationen Geschicklichkeit und Treffsicherheit getestet werden. Für die musikalische Unterhaltung war ebenfalls bestens gesorgt. So trat eine eigene Rena-Band, besetzt durch Miriam Brugger (Gesang), Helmuth Of (Gitarre und Gesang) und Ulf Spitzer (Kontrabass), auf.

Spende für Bregtalschule

Bei der Jubiläums-Tombola konnte man neben einem Familieneintritt für das Galaxy Schwarzwald als Hauptpreis einen Familieneintritt für den Europapark Rust gewinnen. Das war Anreiz genug, um kräftig Lose zu kaufen. So kamen insgesamt 1130 Euro zusammen. Der gesamte Erlös wurde an den Förderverein der Bregtalschule in Furtwangen gespendet, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.