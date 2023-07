Voll besetzt war die Aula der Werkrealschule bei der Abschlussfeier 2023. Denn es galt eine Rekordzahl von Absolventen zu verabschieden. In den neunten Klassen hatten 40 Schüler den Hauptschulabschluss erreicht. Dazu kamen zehn weitere Schüler in der zehnten Klasse mit einem mittleren Bildungsabschluss, dem Realschulabschluss. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Ein weiterer Rekord ist auch die Zahl der Schüler für die zehnte Klasse des kommenden Jahres. 20 der 40 Absolventen der neunten Klasse haben sich entschieden, weiterhin die Werkrealschule zu besuchen und den mittleren Bildungsabschluss anzustreben. Zu diesen Schülern aus den Bregtal-Gemeinden kommen noch mindestens drei weitere Schüler aus der Raumschaft Triberg. Denn die Furtwanger Werkrealschule ist auch für diese Schüler für die zehnte Klasse zuständig. In der jetzt verabschiedeten zehnten Klasse waren ebenfalls Schüler aus Furtwangen, Vöhrenbach, Schonach, Schönwald und Triberg vertreten.

Sehr zufrieden äußerte sich Rektor Frank Wallner, dass sich alle Schüler der neunten Klasse dazu entschieden hatten, die Abschlussprüfung der Hauptschule zu absolvieren. Denn eigentlich müssten Schüler, die in der zehnten Klasse der Werkrealschule weitermachen, diese Prüfung nicht ablegen. Doch Rektor Frank Wallner empfiehlt allen Schülern den Hauptschulabschluss. Denn selbst wenn es entgegen der Erwartung mit dem Realschulabschluss nach der zehnten Klasse nicht klappt, haben sie dann einen anerkannten Schulabschluss.

Die Feier begann mit dem Einzug der Absolventen, die in kleinen Gruppen mit jeweils ganz unterschiedlichen Musiktiteln begrüßt wurden. Neben diesen 50 Absolventen der Klassen 9 und 10 gehörten auch sechs Schüler der Bregtalschule dazu, die gemeinsam mit den Schülern der Werkrealschule als Integrationsklasse die vergangenen Jahre absolviert hatten.

In seiner Ansprache an die Absolventen beschäftigte sich Rektor Wallner vor allem mit dem aktuellen Thema der künstlichen Intelligenz (KI). KI verändere in vielen Bereichen die Welt. Dabei müsse man gleichermaßen die Chancen und Risiken bedenken, sagte er. So werde sogar eine mögliche Kontrolle von KI über den Menschen diskutiert. Deshalb müsse man bei allen Vorteilen auch immer wieder die Entwicklung von KI kontrollieren.

Neben dieser Ansprache mit Glückwünschen konnte Rektor Wallner auch eine Reihe von Preisen und Belobigungen für sehr gute und gute Leistungen überreichen (siehe Info-Kasten). Die Zeugnisse selbst übergaben dann die Klassenlehrer.

Grußworte und Glückwünsche gab es darüber hinaus von Bürgermeister Josef Herdner und der Vorsitzenden des Elternbeirates, Anja Bärmann. Bürgermeister Herdner konnte dabei auch an jeweils einen Schüler der drei Klassen den Preis der Stadt Furtwangen für Gemeinschaftskunde überreichen.