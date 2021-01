Über ein Stückchen mehr Sicherheit in der Corona-Zeit freut sich die Sozialstation: Der Verein Mit Herz und Hand spendete Luftfilter für die Tagespflege.

Sorge um die betagten Gäste

Bereits vor Monaten sei den Verantwortlichen der Sozialstation klar gewesen, dass das Thema Corona sie so schnell nicht loslassen werde, heißt es in einer Mitteilung. Obwohl die Sozialstation schon früh jede Anstrengung unternommen habe, die Infektionsgefahr in der Ambulanten Pflege und in der Tagespflege so gering wie möglich zu halten, war die große Frage, wie die betagten Gäste durch die kalte Jahreszeit kommen.

Ständiges Lüften schwierig

Ständiges Querlüften werde von wenigen Menschen – egal ob Jung oder Alt – und nur sehr eingeschränkt toleriert. Abstand halten, Hygienemaßnahmen einhalten, auf Krankheitssymptome achten, das alles sei selbstverständlich. Aber was kann die Sozialstation zusätzlich tun, damit der Betrieb der Tagespflege sicher weiterlaufen kann?

Für die Zubereitung großer Kaffeemengen ist auch eine neue Maschine nützlich. | Bild: Sozialstation

Drei Luftreiniger angeschafft

Die Vorsitzende des Vereins „Mit Herz und Hand“, Barbara Weis, empfahl der Sozialstation, sogenannte Luftfilter anzuschaffen, und sagte gleich eine finanzielle Unterstützung von rund 6000 Euro zu. So konnten insgesamt drei Luftreiniger angeschafft werden. Diese Luftreiniger filtern Staub, Pollen, Bakterien und – im Moment sehr wichtig – auch Viren – aus der Luft. „Diese Luftfilter helfen uns, unsere Tagespflege noch sicherer zu machen“, erklärt die Leitung der Tagespflege, Angelika Burkhart, „so ausgerüstet hoffen wir, dass wir auch die zweite Corona-Welle, ohne Infektionen überstehen.“

Furtwaangen Mehr Platz für Betreuung und die Arbeit der Sozialstation Das könnte Sie auch interessieren

Durch die Spende konnten zudem noch eine große Kaffeemaschine und ein großer Fernseher angeschafft werden, zur Freude der Gäste. Mitarbeiter und Gäste der Tagespflege freuen sich sehr über die Spende. „Ein ganz herzliches Vergelts Gott geht an den Vorstand des Vereins und vor allem auch an die Mitglieder, die den Verein unterstützen. Denn durch die Mitgliedsbeiträge tragen die Mitglieder wesentlich dazu bei, dass sich die Sozialstation Oberes Bregtal und die Tagespflege immer wieder etwas leisten können, das sonst nicht möglich wäre“, so Burkhart.