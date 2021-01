Furtwangen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Rathauschef will Bürger wachrütteln: So groß sind die Nöte der Einzelhändler und Gastronomen in Furtwangen

Schon in der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Josef Herdner angemerkt, dass der Furtwanger Einzelhandel durch den aktuellen Lockdown zunehmend unter Druck gerät. Nun übt er weiter harsche Kritik an der Landes- und Bundesregierung. Der Rathauschef will zudem die Bürger auf die prekäre Situation der Geschäftsleute in der Stadt aufmerksam machen.