von Hans-Jürgen Kommert

Eigentlich ist das Hexenloch mit der Hexenlochmühle ein kleiner kulinarischer Geheimtipp – abseits der großen Straßen gelegen. Doch die Idylle trügt. Obwohl ein Großteil der Kreisstraße K 5752 nur rund 3,50 Meter breit ist, herrscht hier viel Verkehr. Vor allem Motorradfahrern gefällt die kurvenreiche Strecke. Die Streckenführung zwischen St. Märgen und Furtwangen ist ein Geheimtipp für die Kurvenfreaks unter den Zweiradfahrern.

Die Anwohner zählen fast 1000 Fahrzeuge in sechs Stunden, ohne die Reisebusse. Obwohl es hier sehr eng zugeht, setzt dieser Motorradfahrer zum Überholen an. Bild: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Kommert

Aber auch Wanderer, Radfahrer, Autos und Busse nutzen die Route durch das Tal, das vom Heubach durchzogen wird. In großen Teilen führt die Straße entlang des Baches. Nur wenige Meter weit sieht man frei, bevor sich die Fahrbahn wieder um einen Felsen oder eine Baumgruppe herumschlängelt. Dennoch gibt es unter normalen Umständen keine Geschwindigkeitsbeschränkung, theoretisch dürften Nutzer des Sträßleins also sogar 100 Kilometer pro Stunde fahren.

Die Problematik des hohen Verkehrsaufkommens – zu schnelle und oft zu laute Motorräder – bestehe im Hexenloch schon lange und werde von Jahr zu Jahr schlimmer, schildert Förster Michael Rombach, der im Forsthaus im Hexenloch wohnt. Er und seine Nachbarn berichten, dass das Problem durch Helmkameras und soziale Medien verstärkt worden sei. Seitens der Behörden werde ein Tempolimit abgelehnt. Auch eine konsequente Kontrolle auf Manipulationen an den Abgasanlagen der Motorräder finde nicht statt, monieren die Anwohner.

„Die Bewohner des Hexenlochs leiden wie alle Anwohner an Straßen im gesamten Schwarzwald an den Folgen des Lärms und der Raserei“, so Rombach weiter. Zusätzlich verschärft werde die Situation derzeit noch durch die Sperrung der L 173 zwischen Simonswald und Gütenbach, obwohl die Hexenlochstraße nicht als Umleitung ausgeschildert ist. Wenigstens sei für die Zeit der Maßnahme die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer begrenzt worden.

Die Hexenlochstraße wird auch von Wanderern und Radfahrern genutzt. Es komme immer wieder zu kritischen Situationen und Beinahe-Zusammenstößen, zumal einige Abzweigungen erst im allerletzten Moment als Gefahrenquelle erkannt würden.

Besonders gravierend zeige sich das hohe Verkehrsaufkommen bei schönem Wetter. An einem sonnigen Sonntag haben die Bewohner des Hexenlochs in einer „konzertierten Aktion“ einmal von 10 bis 16 Uhr den Verkehr gezählt: „In diesen sechs Stunden waren auf der kleinen einspurigen Straße acht Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, 299 Pkw, 699 Motorräder, 43 Fahrräder und 16 Fußgänger unterwegs – also fast 1000 motorisierte Fahrzeuge in sechs Stunden. Wenn die Corona-Beschränkungen vorbei sind, werden auch wieder Reisebusse durch das enge Tal fahren. Warum das Hexenloch? „Keine Ahnung. Die Hexenlochmühle als Ausflugsziel kann so viele Personen gar nicht aufnehmen“, betonen die Anwohner.

Zuständig ist dort das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises, ab der Hexenlochmühle Richtung St. Märgen das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – was die Situation nicht unbedingt erleichtert.

Mittlerweile sollte eine Verkehrsschau stattfinden. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt. Die Anwohner sind skeptisch. Für sie stellt sich es sich so dar, als würden diese Besichtigungen stets zu einer Zeit stattfinden, zu der „fast nichts los“ sei – und dann geschehe wieder nichts. „Genau aus diesem Grund haben wir diese Zählung zu einer relevanten Zeit selbst durchgeführt“, erklärt Michael Rombach.