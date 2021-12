von Jürgen Liebau

Monatelang rätselten viele Furtwanger über eine einzeln stehende Fassade, die nach dem Abriss eines Hauses in der Baumannstraße übrig blieb. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Das alles hat mit dem künftigen Siedle-Museum zu tun, welches derzeit in der Baumannstraße errichtet wird. Im Ausstellungsraum des Bauwerks, das an ein Schwarzwaldhaus erinnern soll, wird die Fassade ihren Platz bekommen – oder besser gesagt, eine Kopie.

Vorbild Siedle-Villa: Das benachbarte Haus, von dem der Abdruck stammt, war in etwa baugleich. Bild: Jürgen Liebau | Bild: Sb

In früheren Zeiten war es üblich, dass man von verstorbenen Menschen nach dem Ableben eine Totenmaske nahm, einen Gipsabdruck des Gesichtes, bevor man den Körper zur ewigen Ruhe bettete. Ähnlich verhält es sich auch mit der Fassade. Denn das baufällige Wohnhaus, das für den Neubau weichen musste, entstammt dem ehemaligen Besitz der Familie Siedle und war baugleich mit der benachbarten Villa Siedle, dem heutigen Sitz der Geschäftsführung. Im Zuge der Projektentwicklung wurde das Gebäude von der Horst und Gabriele Siedle-Kunststiftung zurück erworben. „Da kommt gewissermaßen zurück, was zu Siedle gehört“, erklärt Gabriele Siedle.

Unternehmerin Gabriele Siedle und Architekt Arno Brandlhuber besichtigen den Probeabguss auf der Baustelle. Bild: Siedle | Bild: Sb

Spezielles Verfahren

Was zunächst einfach klingt, ist in der Praxis nicht leicht umzusetzen, wie Michael Eichmann vom Architekturbüro Hotz und Architekten schildert. „Für die Herstellung der Abgussmatritzen wurde die Fassade mithilfe sogenannter photogrammatischer Scans erfasst. Auf diese Weise entstand ein detailliertes 3D-Modell, das die charakteristischen Schindeln ebenso erkennen lässt wie Risse, Löcher oder Unebenheiten.“

Das photogrammatische Verfahren wurde von der Firma „jbks lab“ durchgeführt, die Herstellung der Schalungsmatrizen von Hotz und Architekten geplant, erprobt und umgesetzt. „Die Methode war eine enorme Herausforderung, doch so ist es gelungen, den Entwurfsgedanken unverändert zu realisieren“, erläutert Michael Eichmann.

Der Neubau des Siedle-Hauses soll mehr sein als nur Aufbewahrungs- und Präsentationsort der umfangreichen Kunstsammlung der Siedle-Stiftung. Es werde „eine Plattform für vielfältige Veranstaltungen und Bildungsformate – zu Kunst und Kultur, Design und Architektur“, ließ Gabriele Siedle verlauten. Wichtig sei der Stiftung, dass Nachhaltigkeit bei dem Projekt eine große Rolle spielt. Dies wird unter anderem durch den Einsatz regene­rativer Energie und natürlicher Lüftungskonzepte geschehen, aber auch durch die Auswahl nach­haltiger, vor allem regionaler Materialien. Darüber hinaus werden, wo möglich, Zulieferer und Handwerksbetriebe aus der Region in die Umsetzung einbezogen.

Mit dem Abguss und späteren Integration der Fassade ins Gebäude mit der Form eines Schwarzwaldhauses schließt sich übrigens ein Kreis und nimmt Bezug auf die Ursprünge des Unternehmens. Siedles Firmengeschichte begann nämlich Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem Gießen von Glocken und Uhrenteilen – in einem Schwarzwaldhaus.