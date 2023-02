Mit einem ausgesprochen bunten Programm unterhielt die Narrenzunft Furtwangen die Gäste drei Stunden lang bei ihrem Zunftball in der Festhalle, bevor dann zu den Klängen der „Lausbuaba“ die Tanzfläche von den Ballgästen erobert wurde.

Zunftmeister Dirk Friese freute sich, dass dieser Ball nun wieder möglich war, durch das Programm führte Ludwig Ebner. Den Auftakt bildete die Zunftjugend: Zu verschiedenen schwungvollen Melodien boten die Jugendlichen einen flotten Tanz auf der Bühne. Bemerkenswert waren vor allem auch die akrobatische Einlagen.

Die Hanseli präsentierten den Bären Balu aus dem Dschungelbuch gleich in doppelter Ausgabe. In diesem Kostüm hatten Jürgen und Ludwig Ebner einiges zu erzählen. So gab es Geschichten um ein Boxspringbett, das zu groß war für die Türen der Wohnung und erst einmal auseinandergesägt werden musste. Auch Narrenpräsident Roland Wehrle als Schwimmer oder Bürgermeister Josef Herdner als Skifahrer wurden nicht verschont. Und zu allen Geschichten erklang dann das Motto „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“.

Der Spättle-Rat beschäftigte sich bei einer Kaffee-Runde im Café „Mayerhöfer“ ebenfalls mit dem Stadtgeschehen und verschiedenen Persönlichkeiten, unter anderem forderten sie Pfarrer Bethäuser auf, bei der Elfimess in die Bütt zu gehen. Einen flotten Tanz legten die älteren Damen der Hexengilde aufs Parkett, begonnen mit „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“.

Nun trafen sich Petra Kampf und Luzia Burgbacher von der Gruppe Josefowitz zu einem gemütlichen Fernsehabend: „Das Dschungelcamp“ stand auf dem Programm. Und in diesem Dschungelcamp agierten dann als Stars Ingrid und Joachim Josefowitz. Während sie mit schrägen Dialogen und Witzen das Publikum unterhielten, hatten die beiden TV-Gucker einiges aus der Stadt zu berichten. So ging es um einen wegen Sturmes abgesagten Umzug in Neukirch – tatsächlich herrschte an diesem Tag strahlender Sonnenschein. Oder sogar etwas aus der Nachbarschaft kam zur Sprache, so über die Stadtkapelle Vöhrenbach, die mit ihrem neuen Dirigenten an Fronleichnam einfach einen Altar übersprang.

Einmal mehr war beim Ende des Programms das Männerballett der Furtwanger Hexengilde der absolute Renner und stellte auch beim Zunftball den krönenden Abschluss dar. Die graziösen Ballerinas in ihren Tüll-Röckchen mussten dann auch ihre schwungvolle Ballett-Darbietung als Zugabe sogar noch einmal wiederholen.