von Hans-Jürgen Kommert

Besonders stark betroffen von der Corona-Krise sind die Fitnessstudios. Fast ein Vierteljahr mussten die beiden Studios Dynamic und Beri geschlossen bleiben. Mit Einschränkungen ist der Betrieb wieder angelaufen.

Systemrelevante Fitness

Fitness-Studios sind eigentlich systemrelevant, findet Hilmar Riesle vom Studio Beri-Fitness. Eine Expertengruppe habe ein Schreiben an die Politik gerichtet, dass Fitness-Studios keine Freizeit- und Spaßbranche darstellen, vielmehr seien sie systemrelevant, da durch die gezielte Bewegung das Immunsystem gestärkt werde. Normale Bewegung, selbst ein längerer Spaziergang verhelfe nicht zu einem besseren Immunsystem, so Riesle. Erst durch bestimmte Regeln und durch Regelmäßigkeit entstehe ein echter Trainingseffekt. „Wir hoffen darauf, dass bald wieder echte Normalität herrscht und auch unsere Sauna und die Duschen wieder genutzt werden dürfen“, sagt er zu weiteren Möglichkeiten der Öffnung.

Furtwangen Schnell weg mit dem Holz vor der Hütte: Rasches Handeln hilft im Kampf gegen Borkenkäfer Das könnte Sie auch interessieren

Am 2. Juni konnte Riesle nach mehr als sechs Wochen sein Studio wieder öffnen. Am 17. März habe er noch bis 20 Uhr geöffnet, bis dahin war nichts anderes bekannt. „Nach den Nachrichten um 21 Uhr wurde dann klar, dass ich sofort zumachen muss“, erinnert er sich. Zwei Wochen lang sei er mental am Boden gewesen, nachdem er den Mitgliedern eine Rundmail geschickt hatte. Immerhin – bei den Mitgliedern habe er eine Riesensolidarität erlebt. Zwei Drittel hätten sofort zugesagt, dass sie die Beiträge weiter bezahlen.

Unterschiedliche Lösungen

Zudem habe er verschiedene Pakete geschnürt. Das erste sah eine Teilung der Beiträge vor, eine Hälfte bekomme die Bürgerstiftung. Das sei bei den Mitgliedern sehr gut angekommen. Das Paket zwei sorgt dafür, dass der Partner eines Mitglieds für die Zeit der Schließung anschließend kostenfrei mittrainieren darf. Paket drei versprach ein Verzehrkonto. Mit dem vierten Paket könne das Mitglied nach Ablauf seines Vertrags noch solange kostenfrei weitertrainieren, wie ihm durch die Schließung entgangen sei.

Sanierung vorgezogen

Große Hilfe habe er durch seine Beraterfirma erhalten mit Webinaren und Weiterbildungs-Seminaren. Auch seien ihm kostenlos Programme für Home-Fitness zur Verfügung gestellt worden. „Als ich gemerkt habe, dass es doch länger dauert, habe ich die Soforthilfe beantragt und auch sehr schnell bekommen“, sagt Hilmar Riesle. Dann habe er die ohnehin schon geplante Grundsanierung und den Umbau der Umkleiden vorgezogen. „Weil wir ja viel Zeit hatten, konnte der Handwerker mit einem statt mit drei Mann planen, wir haben unsere Manpower dazu gegeben – dadurch konnten wir auch Kosten sparen.“

Wiedereröffnung

Die vergangenen Wochen habe er dann mit den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung verbracht, um die Abstands- und Hygieneregeln zu gewährleisten. Nun dürften seit knapp zwei Wochen die Mitglieder wieder trainieren. „Wir sind schon mit Skepsis gestartet und wurden sehr positiv überrascht“, sagt der Beri-Chef. Maximal 30 Leute dürften derzeit gemeinsam trainieren, daher habe er zunächst auch über Mittag geöffnet.

Auch Ute Klausmann (hinten rechts) ist begeistert, dass ihre Kunden wieder trainieren dürfen. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

„Nach dem Beschluss des totalen Lockdowns war ich zuerst sehr durch den Wind. Es hat mir ganz schön die Füße weggerissen, sodass ich die ersten Tage etwas chaotisch verbracht habe“, erzählt Ute Klausmann von Dynamic-Fitness. Dann galt es, Infobriefe an alle Mitglieder zu schreiben, sich mit dem Steuerberater kurz zu schließen und viel Organisatorisches zu erledigen. Vier Wochen lang habe sie das Studio geputzt, desinfiziert, Teile entsorgt, Matten gereinigt und am Ende sämtliche Wände neu gestrichen und mit Wandtattoos verschönert.

Aktiv als Ehrenamtliche

Auch ansonsten war sie nicht untätig: Gleich nach dem Beschluss, dass das Studio zugemacht werden muss, habe sie sich bei der Stadt Furtwangen als ehrenamtliche Helferin gemeldet. Sie hatte auch schnell bis zu sechs Leute zu betreuen, mit sämtlichen Einkäufen und Besorgungen. „Diese ehrenamtliche Tätigkeit habe ich für alle Leute bis zur Studio-Wiedereröffnung gemacht“, erzählt sie. Es habe ihr in der „blöden Zeit“ sehr geholfen, anderen zu helfen.

Super-Team

Als dann endlich klar war, dass auch Fitnessstudios wieder öffnen dürfen, wurden erneut alle Mitglieder informiert und ein Konzept erstellt, das im Studio umsetzbar ist. Sämtliche Geräte wurden umgestellt, damit der Abstand eingehalten und so viel wie möglich genutzt werden kann. Dann wurden die Mitarbeiter über die Organisation und die Abläufe im Studio informiert. „Mein Super-Team und ich haben uns sehr auf die Wiedereröffnung gefreut“, so Klausmann. Das Studio habe eine Fläche von 750 Quadratmetern und sehr viele Fenster. Das sei für die aktuelle Situation perfekt.

Platz und Luft

„Wir können die Mitglieder ohne Anmeldung ins Training kommen lassen, es gibt auch keine Trainingszeitbegrenzung, wir haben Platz und auch ausreichend frische Luft.“ Im Moment dürften aber die Umkleiden nur zum Schuhwechsel benutzt werden, die Mitglieder müssten bereits in Sportkleidung kommen. Sauna und Duschen dürfen derzeit noch nicht benutzt werden, auch Kurse fänden noch nicht statt.

Hohe Disziplin

„Gleich am Eröffnungstag waren zeitlich verteilt 60 Personen im Training, die Stimmung war durchweg sehr gut. Alle waren froh, endlich wieder kommen zu können. Es muss beim Erstbesuch eine Selbstverpflichtung ausgefüllt werden. Dann werden täglich alle Besucher eingebucht, am Ende sind alle wichtigen Daten täglich erfasst“, schildert Klausmann. Die ersten Tage seien sehr gut gelaufen, die Mitglieder hielten Abstand und desinfizierten nach jeder Benutzung die Geräte. Das klappe gut. Dennoch hoffen alle wieder auf Normalität, so Ute Klausmann.