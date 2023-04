Pfarrer Harald Bethäuser ist immer noch schockiert, wenn er an den Montagabend denkt. Er befand sich gerade in einer Besprechung, als das Telefon klingelte. Die schlimme Kunde: In St. Cyriak brennt es. Nach dem ersten Schreck habe bald die Erleichterung gefolgt: „Kein Personenschaden, niemand verletzt – da war ich froh“, schildert Bethäuser. „Ich bin dann gestern Abend noch hin, habe mir im Dunkeln mit dem Handylicht ein Bild der Lage gemacht“, sagte er am Dienstag.

Schaden von 1000 Euro

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen – trotzdem entstand laut Polizei Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zwei Installationen wurden Opfer der Flammen: Ein offener Holzsarg, der die Auferstehung Jesu Christi symbolisieren soll, und eine Stellwand der Erstkommunikanten, auf der sich die Kinder unter dem diesjährigen Motto „Wir blühen in Gottes Garten“ mit Bildern und Selbstgebasteltem vorgestellt haben.

Ruß verteilt sich in der Kirche

Doch es gibt womöglich noch weitere Schäden, die momentan noch nicht genau einschätzbar seien: „Das Schwierige ist, dass sich Rußpartikel niedergeschlagen haben“, erklärt Bethäuser. Diese könnten gesundheitlichen Auswirkungen haben. Auch die Pfeifen der Orgel könnten hiervon betroffen sein. Daher sei klar: Die Kirche – und womöglich auch die Orgel – müssen vollumfänglich gereinigt werden – und in diesem Zuge in den kommenden Wochen auch geschlossen und außer Betrieb bleiben. Hierzu müssten sich Experten laut dem Pfarrer zunächst noch ein genaues Bild machen.

Kommunionkinder müssen ausweichen

Das wirft nun einen Schatten auf die weiteren Erstkommunionen: Für die Furtwanger Kinder, die am Samstag ihren Festgottesdienst feiern möchten, ist ein Ausweichplatz nötig – auch für die Beichte, die bereits am Donnerstag stattfindet. „Wir sind noch am Überlegen, wohin wir gehen könnten“, sagt Bethäuser. Zwei Optionen habe man bisher ins Auge gefasst: Die Gütenbacher Kirche – wo am Sonntag die Kinder aus Neukirch und Gütenbach Erstkommunion feiern – oder der Pfarrsaal. „Man sieht also, es hängt doch mehr dran als man denkt – auch wenn der Materialschaden gering ist“, betont der Pfarrer.

Wechselbad der Gefühle

Für ihn selbst sei das Geschehene mit einem Wechselbad der Gefühle verbunden: „Einerseits denke ich: Gott sei Dank waren die Rettungskräfte so schnell vor Ort, haben richtig professionell gehandelt – und zum Glück gab es keinen Wasserschaden und das Feuer ist punktuell an diesen beiden Brandherden geblieben“, schildert er. „Auf der anderen Seite denke ich: Das könnte jeden Tag wieder passieren.“ Aufgrund gefundener Streichhölzer geht die Polizei zwischenzeitlich von Brandstiftung aus. Was Menschen zu so einer Brandstiftung bewegt, kann der Geistliche nicht nachvollziehen. „Das erschreckt mich auch und stimmt mich traurig, wie rücksichtslos da agiert worden ist.“

„Kein Anschlag auf uns als Kirche“

Dass hier vielleicht die Institution Kirche als Feindbild betrachtet worden ist – erst im Februar etwa haben Zerstörungswütige in einer Kapelle in Schönwald ihr Unwesen getrieben – glaubt Bethäuser nicht. Nahe der Brandherde könne man Kerzen anzünden – „vermutlich haben die Täter eine brennende Kerze genommen und ein bisschen gezündelt“, mutmaßt er. „Ich denke, es war eine Spielerei – und kein Anschlag auf uns als Kirche. Bei jugendlichen Tätern würde er das Geschehene eher als „Streich oder Experiment“ betrachten.

„Kirchen-Hasser“ sieht er hier also nicht als potenzielle Täter. Doch besorge ihn, „dass man so rücksichtslos mit dem Raum umgeht“. Denn, betont der Pfarrer im Gespräch: „Es ist ein Raum des Gebets und für mich ein heiliger und besonderer Ort, wo man sich auch besonders verhält – auch mit Achtung zu dem, was in dem Raum sonst passiert.“ Diese Haltung sei, da ist sich Pfarrer Harald Bethäuser sicher, bei den Brandstiftern „bestimmt nicht vorhanden“ gewesen.