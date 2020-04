Die Corona-Pandemie beeinträchtigt in vielen Bereichen das Leben der Menschen im Land. Die Wahlkreisabgeordnete Martina Braun arbeitet im Home-Office wie viele andere Berufstätige und bestreitet zahlreiche Telefonkonferenzen. Das Land Baden-Württemberg und der Bund haben ein finanzielles Soforthilfepaket geschnürt, um kurzfristige wirtschaftliche Schäden abzuwenden. Wegen der Auswirkungen in den Kommunen tauscht sich die Landtagsabgeordnete mit den Bürgermeistern im Kreis aus.

Martina Braun | Bild: Grüne

Landesunterstützung für Familien

Im Telefonat mit Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner erkundigte sich die Abgeordnete laut einer gemeinsamen Presseerklärung insbesondere, ob die Hilfen des Landes für Kommunen zur Unterstützung von Familien,beispielsweise zur Aussetzung von Kita-Gebühren, angekommen sind. Kinder besuchen derzeit die Einrichtungen nicht und die Kommunen haben mit Hilfe der Zahlungen vom Land die Möglichkeit, den Eltern die Gebühren zu erlassen.

Kiga-Gebührenerlass auch für Mai im Gespräch

Die Stadt Furtwangen habe dies im April bereits getan und erwäge dies auch für den Monat Mai zu tun. Die Hilfe sei schnell und unkompliziert angekommen, so Stadtoberhaupt Herdner. Die Erkrankungssituation in Furtwangen sei überschaubar, viele Patienten bereits wieder genesen.

Trödlermarkt mit Fragezeichen

Josef Herdner | Bild: Archiv

Da Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt werden müssen, sieht Herdner hinter dem Trödlermarkt und der Uhrenbörse ein großes Fragezeichen. Er möchte vor der endgültigen Entscheidung noch abwarten, bis der Begriff der Großveranstaltung genauer definiert wird. Die Frage, was wird mit dem Freibad im Sommer, stehe ebenfalls im Raum. „Da sind Abstandsregeln sicher nicht realistisch umzusetzen“, bedauert Martina Braun.

Schulsanierung macht Sorgen

Sorgen macht dem Bürgermeister die Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasium und die damit verbundenen Zuschüsse des Landes. Bis Ende 2022 muss nach heutigem Stand die Fertigstellung und die Endabrechnung der Sanierung erfolgen. „Dieser Zeitraum muss nochmals überdacht werden, da auch hier die Einschränkungen durch die Krise Verzögerungen mit sich bringen“, so Herdner. Dieses Anliegen will die grüne Abgeordnete beim Finanzministerium vorzubringen. „Wir bleiben in Kontakt!“ waren sich beide Politiker diesbezüglich einig.