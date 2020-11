Nur auf den ersten Blick witzig – auf den zweiten ganz und gar nicht mehr: An einer Ansammlung achtlos entsorgter Bierflaschen verkündet ein Schild „Pilsbefall„. Seit längerem sammeln sich in der Gütenbacher Schulstraße in Richtung Hintertal weggeworfene Flaschen am Straßenrand. Vermutungen zufolge, wäre es möglich, dass Vorbeifahrende diese aus dem Autofenster werfen.

„Dadurch wird die Umwelt verschmutzt“, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung. „Ab und zu werden diese von Bürgern gesammelt und entsorgt.“ Die für solche Glasflaschen vorgesehenen Container befinden sich nicht weit entfernt in der Haltebucht am Festplatz. Die Verwaltung bittet um umweltschonende Entsorgung der Flaschen