Wichtige Änderungen kündigen sich in der katholischen Seelsorgeeinheit Oberes Bregtal an: Ab 7. September wird mit dem Neupriester Sandro Pröbstle ein neuer Vikar mitarbeiten. Gleichzeitig wird im Spätherbst der langjährige Pfarrer Martin Schäuble das Bregtal verlassen und in eine andere Seelsorgeeinheit wechseln.

Schon länger spielte Pfarrer Schäuble – seit 18 Jahren vor allem in Vöhrenbach tätig – mit dem Gedanken, sich noch einmal einen neuen Wirkungskreis zu suchen. Nun nimmt dies konkrete Formen an. Die Gespräche sind schon weitgehend gelaufen. Details wird Pfarrer Martin Schäuble aber erst dann bekanntgeben, wenn die Entscheidungen endgültig gefallen sind.

Pfarrer Harald Bethäuser als Leiter der Seelsorgeeinheit Bregtal bekommt aber gleichzeitig neue Unterstützung durch Sandro Pröbstle. Der 28-jährige Neupriester stammt aus Inneringen auf der schwäbischen Alb und wurde am 7. Mai im Freiburger Münster durch Erzbischof Stephan Burger zum Priester geweiht. Er wird als Vikar erste Erfahrungen in der Pfarrseelsorge sammeln. Dafür hat er mit Pfarrer Bethäuser sicher ideale Bedingungen, denn dieser war lange Jahre direkt in der Ausbildung der Neupriester in den Pfarrgemeinden der Erzdiözese engagiert.

Sandro Pröbstle ist 28 Jahre alt und hat fünf Geschwister. Nach der Grundschule in Inneringen besuchte er das Gymnasium in Gammertingen. Er war als Jugendlicher schon Ministrant und hat sich nach dem Abitur für das Theologiestudium entschieden. Er trat daher 2013 in das Freiburger Priesterseminar Collegium Borromaeum ein.

In einem ersten Abschnitt absolvierte er einen Dienst als Bundesfreiwilliger in der Gemeindediakonie Mannheim und betreute in einer Wohngruppe behinderte Bewohner. Der nächste Abschnitt war das Propädeutikum, die geistliche Einführung in das Theologiestudium. Dazu gehörte ein längerer Aufenthalt in Israel. Hier wurde unter anderem an Original-Plätzen die Bibel gelesen.

im Sommer 2015 begann das eigentliche Studium an der Universität ­Freiburg. Beim Theologie-Studium ist es üblich, für zwei Semester an einer anderen Hochschule zu studieren. Nach einem Semester in Brisbane in Australien folgte ein Semester an der Hochschule St. Georgen der Jesuiten in Frankfurt, von der er beeindruckt war. Ebenso gehörte ein Praxissemester in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen zum Studium, um erste Erfahrungen zu sammeln und liturgische Aufgaben zu übernehmen. Nach dem Abschluss des Studiums wirkte Sandro Pröbstle dann in der Seelsorgeeinheit Waldkirch, dies verbunden mit der Vorbereitung auf das Priesteramt mit dem Pastoralkurs. In dieser Zeit war am 26. Juni 2022 im Freiburger Münster die Diakonatsweihe. In seinem zweiten Jahr in Waldkirch konnte er als Diakon auch schon erste Sakramente spenden wie die Taufe oder das Ehesakrament. Aber auch in vielen anderen Bereichen wie Ministranten, Firmvorbereitung und Ähnlichem mehr war er aktiv.

Am 7. Mai dieses Jahres wurde er im Freiburger Münster zusammen mit zwei weiteren Weihekandidaten zum Priester geweiht. Seine ersten Messfeiern, Primiz und Nachprimiz feierte er in Inneringen, Schönau, Waldkirch und Lauda-Königshofen. Seit Ende Juli bis Anfang September wirkt er als Ferienvertretung in der Seelsorgeeinheit Oberkirch, bis er dann am 7. September seinen Dienst im Bregtal antritt.