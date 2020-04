von Stefan Heimpel

Pfarrer Paul Demmelmair, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Bregtal, wird nach eigener Ankündigung zum 1. Juli seine Tätigkeit im oberen Bregtal beenden. In der vergangenen Woche erhielt er den offiziellen Bescheid des erzbischöflichen Ordinariats zu dieser Änderung.

Gesundheitliche Gründe

Aus gesundheitlichen Gründen habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, so Pfarrer Demmelmair, auch wenn es ihm nicht leicht gefallen sei. Fast zehn Jahre lang wirkte Demmelmair im oberen Bregtal, zuerst als Leiter der Seelsorgeeinheit Oberes Bregtal und nach der Fusion mit der Seelsorgeeinheit Vöhrenbach auch als Leiter der neuen großen Seelsorgeeinheit Bregtal.

Entscheidung fiel nicht leicht

Diese Zeit, so Pfarrer Demmelmair, sei ein wichtiger Abschnitt seines Lebens. Daher sei ihm diese Entscheidung auch nicht leicht gefallen. Aber bei seinem zweiten Klinikaufenthalt in diesem Frühjahr hätten ihm die Ärzte dort den entsprechenden Rat gegeben, den er nun auch befolgte und den Vorruhestand beim Ordinariat beantragte. Jetzt gelte es für ihn, seine Gesundheit wiederzuerlangen. „Es war eine schöne Zeit in Furtwangen, aber man muss auch wissen, wann man aufhört“, äußerte Pfarrer Demmelmair mit Bedauern.

Absolut offen ist noch die Frage, ob und wie die Kirchengemeinde diesen Abschied begehen kann. Denn aktuell weiß noch niemand, ob in den nächsten Wochen wieder Versammlungen und Gottesdienste möglich sein werden.

Nachfolger von Markus von Chamier

Im Advent 2010 kam Pfarrer Paul Demmelmair als neuer Leiter der Seelsorgeeinheit Oberes Bregtal und damit als Nachfolger von Pfarrer Markus von Chamier nach Furtwangen. Im November 2011 folgte seine offizielle Amtseinführung mit der Investitur.

Interessenten können sich bewerben

Wie es nun weitergeht mit der Seelsorgeeinheit, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Pfarrer Demmelmair wird auf jeden Fall aus Furtwangen wegziehen. Er rechnet damit, dass in den nächsten Tagen die Stelle als Leiter der Seelsorgeeinheit Bregtal offiziell ausgeschrieben wird, sodass sich dann Interessenten bewerben können.

Auch Martin Schäuble, Pfarrer in Vöhrenbach und bis zur Fusion auch Leiter der Seelsorgeeinheit Vöhrenbach, erwartet, dass diese Stelle nun offiziell ausgeschrieben wird, damit sich jeder für diese Position bewerben kann.

Pfarrer Martin Schäuble weiß noch nicht, ob er sich bewirbt. | Bild: Stefan Heimpel

Schäuble: „Weiß es noch nicht“

Besonders interessant für die Menschen in den hiesigen Pfarreien ist die Frage, ob er sich für die Stelle bewerben werde. Allerdings wollte sich Schäuble zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch nicht äußern. Er könne es sich vorstellen, „aber ich weiß es wirklich noch nicht“. Daher wolle er sich im Moment zu dieser Frage noch nicht äußern.