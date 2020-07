Als großer Block standen die Berichte aus den einzelnen Jugenden an. Bis auf die Bambini und die F-Junioren gingen alle anderen Jugend-Mannschaften als SG Oberes Bregtal an den Start. Wie aus den Berichten der Trainer hervorging, wurden durch den Stopp des Trainings- und Spielbetriebes am 13. März durch den Verband einige Teams um die Chance gebracht, noch um die Meisterschaft mitzuspielen. So standen die D-Junioren und die C-Junioren auf Platz 2 in ihrer Staffel. Auch die B-Junioren und A-Junioren lagen punktemäßig dicht hinter der Tabellenspitze und hatten sich noch gute Chancen ausgerechnet. Durch den Beschluss des außerordentlichen Verbandstages am 20. Juni war die Runde dann offiziell durch Abbruch beendet. Nur die Tabellenersten hatten die Chance zum Aufstieg. Absteiger gab es keine.

Ortsvorsteherin Martina Hepting leitetet die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Jugendleiter Arnold Hettich erklärte, dass er nach achtjähriger Tätigkeit sein Amt abgeben wolle. Als neuer Jugendleiter wurde einstimmig der bisherige stellvertretende Jugendleiter Patrick Kaltenbach gewählt. Als neuer Kassierer der Jugendabteilung rückte Arnd Müller für den ausscheidenden Christian Günter nach. Für ein Jahr wurde dann Arnold Hettich als stellvertretender Jugendleiter gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden die beiden Jugendvertreter Jannik Trenkle und Yannick Dold.

Arnold Hettich gibt Leitung ab

In seinem letzten Bericht als Jugendleiter konnte Arnold Hettich von 56 Jugendspielern der Sportfreunde Schönenbach berichten. In der abgelaufenen Saison hatten 124 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus den Vereinen Gütenbach, Neukirch und Furtwangen zusammen mit den Schönenbachern in den Mannschaften der SG Oberes Bregtal gespielt. Hettichs großer Dank galt unter anderem den Trainern und Betreuern, die für einen reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb gesorgt hatten. Er bedankte sich ebenso bei den jungen Spielern für ihren Einsatz und den Eltern für Fahrdienste und Trikotwaschen. Außerdem gab Hettich einen Ausblick auf neue Spielsaison.

Der Vorsitzende Horst Hettich dankte Arnold Hettich für sein Engagement als Jugendleiter. Patrick Kaltenbach wünschte er im neuen Amt alles Gute. Seine Wahl sei ein Schritt zur Verjüngung des Vorstands. Der neue Jugendleiter Patrick Kaltenbach sagte, er hoffe nun, mit allen Trainern und Betreuern, auf eine erfolgreiche Saison.