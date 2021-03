von Stefan Heimpel

Ein großer Umzug stand in den letzten Wochen am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug (OHG) im Zuge der Sanierungsarbeiten an. Das Gymnasium der Schule zog für die Zeit der Sanierung in die drei Pavillons der Anne-Frank-Schule am Ilben ein. Die Realschule bleibt am oberen Bühl in den neueren Gebäudeteilen.

Nach dem Umzug und einer umfangreichen Umbauphase dieser Gebäude am Ilben begann am 1. Februar offiziell der Unterricht des Gymnasiums.

Präsenzunterricht nur für Abschlussklassen

Aktuell werden aufgrund der Vorgaben des Landes nur die Abschlussklassen in der Schule unterrichtet. Der ganze Umzug musste allerdings unter der ohnehin schon großen Belastung durch die Corona-Pandemie erfolgen, wie Direktor Andreas Goldschmidt betonte. Immer wieder ändern sich die Vorgaben für den Unterricht, der Onlineunterricht gewinnt wesentlich an Bedeutung.

Onlineunterricht nach festem Stundenplan

Der Onlineunterricht am OHG verläuft nach Stundenplan. Damit gibt die Schule den Schülern eine feste Struktur. Schüler und Lehrer treffen sich im Onlineportal zur jeweiligen Unterrichtszeit. Das Kollegium muss sich dafür immer tiefer in die digitale Unterrichtsgestaltung einarbeiten. Allein schon diese Entwicklungen sind landauf und landab für die Schulen, die Lehrer und die Schüler eine besondere Herausforderung.

Doch diese den Schulalltag belastenden Umstände durch Corona kommen am OHG erst an zweiter Stelle. Denn neben dieser besonderen Situation des Unterrichts während der Pandemie findet gleichzeitig der Umzug des Gymnasiums an den Ilben statt.

Große Umbauarbeiten am Ilben

In einem ersten Schritt standen große Umbauarbeiten auf dem Programm. Denn die Anforderungen an ein Gymnasium sind komplett anders als an eine Grundschule. Verschiedene Fachräume für Kunst, Musik und vor allem die Naturwissenschaften mussten neu geschaffen und eingerichtet werden.

Für den Bau dieser Unterrichtsräume der Naturwissenschaften musste ein spezieller Planer geholt werden, um alle Vorgaben erfüllen zu können. Gerade in den Naturwissenschaften gab es auch viele neue Installationen von den Plätzen für die Schüler bis zu den Einrichtungen für die Experimente und Vorführungen.

Installationen wieder verwendbar

Dabei habe man darauf geachtet, so Direktor Goldschmidt, dass die neuen Installationen auch wieder mit in das sanierte OHG am Oberen Bühl genommen werden können. Es sind also die ersten Anschaffungen an Ausstattung für das sanierte Gymnasium.

Medien-Leitungen für die ganze Schule

Eine weitere Herausforderung war die medientechnische Ausstattung. Denn das OHG ist gerade dabei, sein Medienkonzept zu realisieren. Dazu gehören moderne Medien-Techniken beim Unterricht. Vor allem musste die Möglichkeit für die Schüler und Lehrer geschaffen werden, überall mit Tablets und Laptops zu arbeiten, beispielsweise auch direkt im Unterricht. Entsprechende Medien-Leitungen in der ganzen Schule gehören dazu, ebenso wie ein gut funktionierendes WLAN-Netz.

Zusätzlicher Fluchtweg

Und schließlich galt es noch eine weitere bauliche Voraussetzung zu schaffen: Für die Sicherheit der großen Anzahl an Schüler wurde ein neues Fluchtwege-Konzept erstellt. Bisher hatte die Schule als Ausgänge nur die Türen an der Front und auf der Rückseite der jeweiligen Pavillons. Vor allem die obere Etage konnte nur über das Treppenhaus geräumt werden.

Neu installiert wurde nun auf der Frontseite der drei Pavillons eine Fluchttreppe aus Holz aus den oberen Etagen. Und gleichzeitig wurde zwischen den einzelnen Klassenräumen eine Tür eingebaut, so das man im Notfall auch von einem ins andere Klassenzimmer und dann direkt zum Notausgang gelangen kann.

Lehrer bei Umzug schwer gefordert

Nach diesen Vorarbeiten stand schließlich der eigentliche Umzug an, bei dem die Lehrkräfte der Schule massiv gefordert waren. Denn gerade in den Naturwissenschaften gibt es im Hintergrund in den Vorbereitungsräumen und Sammlungen Unmengen an Materialien, die verpackt und an den Ilben transportiert und hier wieder eingeräumt werden mussten. Geräte und Materialien, Chemikalien und Modelle und vieles mehr musste hier umziehen. Denn der Unterricht geht schon seit dem 2. Februar parallel weiter. Zuerst nur für die Prüfungsklassen. Aber bald werden wahrscheinlich auch die übrigen Klassen folgen. Und jede Klasse benötigt für ihren Unterricht andere Materialien.

Dazu mussten auch zur Sicherheit noch verschiedene Installationen eingebaut werden, beispielsweise um eventuell entstehende giftige Dämpfe absaugen zu können. Auch im Bereich der bildenden Kunst oder Musik gab es viele Unterrichtsmaterialien zu transportieren.

Insgesamt zieht Direktor Andreas Goldschmidt eine positive Bilanz, dank entsprechendem Einsatz der Lehrkräfte und weiterer Helfer, gerade der Hausmeister, konnte der Umzug reibungslos abgewickelt werden und das Gymnasium konnte wie geplant seine Arbeit am Ilben aufnehmen.