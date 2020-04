von Siegfried Kouba

Trotz Coronakrise wurde im oberen Bregtal die Karwoche begangen und Ostern gefeiert. Mit Videoaufnahmen und Livestream-Sendungen erreichte die alt-katholische Pfarrgemeinde und die evangelische Kirchengemeinde Oberes Bregtal die Gläubigen mit guter Resonanz.

In Sachen Ökumene voraus

Spektakulär war der erstmalige gemeinsame Auftritt mit dem römisch-katholischen Bischof Georg Bätzing der Deutschen Bischofskonferenz und des EKD-Vorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm beim „Wort zum Sonntag“ im ARD-Fernsehen. Doch in Furtwangen ist man in Sachen Ökumene mit Nasenlängen voraus. Dafür stehen nicht nur die jährlichen Bibelwochen von sieben christlichen Kirchen, sondern im besonderen Maße die lange praktizierten Feiern am Gründonnerstag mit Tischabendmahl von Alt-Katholiken und evangelischen Christen und vor allem die Osternachtsfeier, die sie zum 24. Male begingen.

Videoproduktion in der Vöhrenbacher Kirche

Zum Gründonnerstag hatten der alt-katholische Dekan Joachim Sohn und der evangelische Pfarrer Lutz Bauer eine Videoproduktion in der evangelischen Christus-Kirche in Vöhrenbach aufgenommen. Mit dabei waren Prädikant Peter Baake und die Organistin Ilse Stöckl. Die Theologen vertraten die Verpflichtung zu diszipliniertem Verhalten während der Krise, einer gesundheitlichen Bedrohung. Sie erinnerten an die Fußwaschung Jesu an seinen Jüngern, postulierten, dass neue Gemeinschaften in Zeiten sozialer Distanz entstehen und feierten Eucharistie. Spürbar wurde die innere Verbundenheit und der nicht abreißende gute Draht zu den Gemeindegliedern über moderne Medien.

Karfreitag in der Melanchton-Kirche

Die Düsternis des Kreuzes-Todes fingen am Karfreitag der evangelische Pfarrer Lutz Bauer und der Kirchenälteste Peter Baake in der Melanchton-Kirche ein. Sie stellten Jesus Christus sowie die Macht und Bedeutung des Wortes Gottes in den Mittelpunkt und zitierten mit plastischen Kommentaren die letzten Worte des Erlösers am Kreuz. Man müsse auf Abstand gehen und anders feiern, meinte Dekan Joachim Sohn und zelebrierte die Karfreitagsfeier vor der alt-katholischen Christi-Auferstehungs-Kirche am Ilben.

Nach den Evangelien wurde bezeugt: „Dies war Gottes Sohn“. Gott werde sichtbar und sei jetzt noch gegenwärtig, auch wenn die Kontaktsperre das Alleingelassensein verstärke. Doch: „Weil er gestorben ist, können wir leben“, meinte der Prediger, der schließlich das Kreuz mit dem Corpus Christe enthüllte und in der Kirche anbetete.

Ökumenische Osternachtsfeier

Eine würdige Gestaltung erfuhr die komprimierte ökumenische Osternachtsfeier durch die stimmungsvollen Live-Stream-Aufnahmen von Daniel Sohn bei der alt-katholischen Kirche. Der Blick war Richtung Rabenstraße gelenkt, von wo nur wenige Lichtpunkte glänzten. Im Vordergrund war das prasselnde Osterfeuer zu sehen, bei dem sich die Pastoren Lutz Bauer und Joachim Sohn, zusammen mit vier Assistenten, die Kerzen der Gemeinden Furtwangen, Gütenbach und Vöhrenbach bereit hielten, einfanden.

Hoffnungsvolle Nacht

Nach der Segnung des Osterfeuers wurden die Wachsnägel als Symbol für die Wundmale des auferstandenen Christus in die Osterkerze eingefügt und alle vier Gemeindekerzen angezündet. Erstmals wurde nach den Kartagen das Halleluja gesungen und der Klang der Glocken der alt-katholischen und evangelischen Kirche entließ die Gläubigen in eine hoffnungsvolle Nacht.