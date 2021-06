Am Donnerstag, 10. Juni, hält Phillip Schulz in der Reihe Studium Generale der Hochschule Furtwangen einen Vortrag zum Thema „Nachbarschaft trotz(t) Krise“. Die Online-Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Nachbarschaftsbegriff sei nicht nur durch persönliche Erfahrungen geprägt, er umfasse auch verschiedene Dimensionen, so heißt es in der Pressemeldung der Veranstalter. In der historischen Entwicklung seien Nachbarn Helfer in der Not, Partner zur lokalen Kommunikation und Bezugspunkt im Nahraum gewesen, heißt es weiter.

Nähe und Distanz verändern sich

Vor dem Hintergrund der Globalisierung und Digitalisierung, aber auch unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie, komme es zu einer Neuausrichtung von Nachbarschaften, heißt es. Interessant sei hierbei unter anderem das veränderte Verhältnis von Nähe und Distanz sowie die Herausbildung digital-analoger Hybridräume. Philipp Schulz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der Universität Heidelberg. In seinem Promotionsprojekt befasst er sich mit dem Diskurs um Smart Cities und digitale Plattformen. Er ist kooptiertes Mitglied im Kleinen Konvent (Wissenschaftlicher Beirat) der Schader-Stiftung.

Teilnahme ist kostenlos

Aufgrund der aktuellen Situation werden die Vorträge des Studium Generale derzeit online angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Die Veranstaltungen werden mit der Videokonferenz-Software Alfaview übertragen. Die Übersicht über alle Studium-Generale-Vorträge sowie der Link zur Teilnahme, der jeweils eine halbe Stunde vor Vortragsbeginn freigeschaltet wird, finden sich auf der Homepage der Hochschule: www.hs-furtwangen.de/veranstaltungen/studium-generale/