von Stefan Heimpel

Jedes Jahr rege genutzt wird das schon traditionelle Angebot am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug (OHG) für einen Infotag für die Schüler der vierten Klassen der Grundschulen. Denn in den nächsten Tagen steht für sie die Anmeldung an den weiterführenden Schulen an. Doch wie vieles andere war auch dieser Infotag am OHG ganz anders: Er fand wegen Corona komplett online über das Internet statt. Und dies mit einem bunten Angebot an Info-Tafeln über Video-Präsentationen und kleinen Filmen bis zum persönlichen Online-Gespräch mit Vertretern der Schulleitung. Dieses Angebot über das Internet kam offensichtlich sehr gut an: Immerhin mehr als 400 Besucher wurden bei diesem Infotag festgestellt.

„Schade, dass wir euch dieses Jahr nicht persönlich begrüßen können. Wir haben immer sehr viel Freude daran, unsere Schule mit all ihren Besonderheiten und Menschen, die euch zukünftig begleiten werden, vorzustellen“, formuliert Schulleiter Andreas Goldschmidt bei der Begrüßung auf der Internet-Seite des OHG. Genau erläutert werden die einzelnen Fächer, die im Laufe der Jahre am OHG dazu gekommen sind. Von besonderem Interesse für die Besucher sind natürlich die drei Profile, für die sich in der achten Klasse am Gymnasium die Schüler durch die Wahl unterschiedlicher Hauptfächer entscheiden. Ähnlich ist die Situation in der Realschule. Hier stehen in der siebten Klasse vier verschiedene Wahlpflichtfächer zur Auswahl, womit die Schüler ganz unterschiedliche Schwerpunkte legen können.

Im Wahlpflichtfach „Alltagskultur – Ernährung – Soziales“ an der Realschule gehören auch das Nähen oder Kochen zum Programm, wie von Schülern vorgestellt wurde. Bild: Heimpel | Bild: Heimpel

Und diese Vielfalt wurde dann auch bei den Angeboten der verschiedenen Fachbereiche deutlich. Jeder Fachbereich hatte sich selbst in ganz unterschiedlicher Weise vorgestellt. Nicht zuletzt wies man auch auf ganz besondere Angebote hin, die sich über Jahre am OHG etabliert haben. Ein Beispiel dafür ist der Fachbereich Musik, wo es für die jüngsten Schüler am OHG beispielsweise die Bläserklasse gibt. Und wo zum anderen seit mehr als 30 Jahren der Musikaustausch mit Schulen aus der Region Bergamo sehr lebendig ist. Aber auch die Sprachen können über solche Austausch-Aktivität mit Schulen in den Nachbarländern berichten. Ein wichtiger Schwerpunkt am OHG als „Eliteschule des Sports“ ist natürlich der Sport sowohl in der Realschule wie im Gymnasium.

Aber nicht nur die Fachbereiche präsentierten sich. Auch wichtige Angebote in der Schule wie beispielsweise die Mensa oder die Schülermitverantwortung (SMV). Nicht zuletzt lud Direktor Goldschmidt gleich zu Beginn zu einem Rundgang durch das Schulgebäude ein, indem aktuell der älteste Gebäudeteil von Grund auf saniert und umgebaut wird. Aber die anderen Bereiche, vor allem auch den neuen Anbau, konnte man hierkennenlernen. Bei einer Schulrallye konnten die Gäste virtuell verschiedene Bereiche der Schule besuchen und durch das Lösen von Aufgaben Punkte sammeln. Besonders interessant war dies für die neuen Räume des Gymnasiums. Denn das Gymnasium während des Umbaus an den Ilben umgezogen.

Direktor Goldschmidt war mit der Resonanz bei diesem Infotag sehr zufrieden. 420 Besucher konnten bis Freitagabend registriert werden. Die Zahl der Aufrufe der Seiten war wesentlich höher. Parallel dazu gab es Telefon-Beratungen oder Online-Gespräche. Diese Angebote wurden aber an diesem Tag eher verhalten genutzt. Aber auch hier gab es Nachfragen vor allem zu den Wegen in der Schullaufbahn am OHG.