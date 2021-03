von Stefan Heimpel

Noch zwei Mal wird es im Kanal der römisch-katholischen Seelsorgeeinheit Bregtal auf der Online-Videoplattform Youtube („SE Bregtal“) eine Übertragung von regulären Sonntagsgottesdiensten über das Internet für die Seelsorgeeinheit geben. Am Palmsonntag sowie als Schlusspunkt am Ostermontag finden die Feiern noch einmal in dieser digitalen Form statt.

Der Youtube-Kanal beendet nach etwas mehr als einem Jahr auf Beschluss des Pfarrgemeinderates und von Pfarrer Harald Bethäuser am Ostermontag seine regelmäßigen Gottesdienst-Übertragungen während der Pandemie. Am kommenden Sonntag, 28. März, wird um 10 Uhr noch einmal ein Gottesdienst zum Palmsonntag ausgestrahlt. Pfarrer Martin Schäuble segnet, wie bereits im vergangenen Jahr beim Lockdown, nicht nur die Palmzweige in der Kirche, sondern ausdrücklich auch die Palmzweige der Gottesdienst-Teilnehmer zuhause an den Bildschirmen.

Am Karsamstag, 3. April, wird außerdem als kleine Erinnerung und zur Besinnung die Aufzeichnung der Osternacht 2020, damals im kompletten Lockdown und ohne öffentliche Gottesdienste, ab 18 Uhr im Youtube-Kanal noch einmal zu sehen sein.

Den Abschluss von einem Jahr Videogottesdienste bietet schließlich ein Gottesdienst zum Osterfest am Ostermontag, 5. April, um 10 Uhr.