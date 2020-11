von Siegfried Kouba

Einen außergewöhnlichen Gottesdienst gab es in der evangelischen Melanchthon-Kirche am Buß- und Bettag. Mit großem technischen Aufwand, Computern, Kameras, Aufnahmegeräten und Beleuchtungskörpern wurde ein Livestream ermöglicht – also eine Direktübertragung ins Internet, die die Gläubigen zu Hause verfolgen konnten.

Moderne, markige Sprache

Im ökumenischen Geiste gestalteten der altkatholische Dekan Joachim Sohn, der römisch-katholische Pastoralreferent Michael Schlegel und der evangelische Pfarrer Lutz Bauer den Mittwochabend. Als Gast hielt Prädikant Leberecht Thiele aus Königsfeld die Predigt. Er holte den alttestamentarische Jesaja-Text durch die Version der „Volxbibel“ mit moderner, markiger, jugendgerechter Sprache in die Jetztzeit herüber.

Von Sünde und Umkehr

Der bedeutende Prophet sprach das sündige Verhalten seiner Landsleute an und verlangte Umkehr. Dazu bedürfe es Mut, wie der Prediger meinte. Mut, den Jesaja, Jesus Christus, später Martin Luther und die Demonstranten 1989 in der DDR bewiesen hätten, um für Freiheit und Grundrechte oder Ehrlichkeit und Wahrheit einzustehen.

Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit

Es gehe nicht darum, wie andere den Menschen sehen, sondern dass der Mensch ehrlich und wahrhaftig sei. Man solle sich fragen „was ist verkehrt gelaufen, warum kamst du von der richtigen Bahn ab, wo hast du andere verletzt, wann hast du andere vergessen?“ Umkehr sei gefragt oder als andere Formel „tut Buße“, dann öffne sich der Weg in eine neue Zukunft.

Musik und Technik

Umrahmt wurde die Feier durch Ilse Stöckl an der Orgel mit einem Präludium von Georg Goltermann und einer Meditation von César Franck. Daneben sangen Urte Willmann, Angelika Munk-Rombach und Peter Baake „Ich sing dir mein Lied“, „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“ und „Nächstes Jahr, du wirst sehen“. Für die notwendige Technik sorgten Matthias Mühl, Masterstudent im Streaming-Referat der HFU, und Ingenieur Michael Andresen als IT-Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde.

Mit dem Gottesdienst wurde die Ökumenische Friedensdekade abgeschlossen. Über zehn Tage lang bot die Campuskirche Furtwangen hochkarätige Beiträge, die im Internet abzurufen sind. Ein Liedblatt lieferte das alte Motto der Friedensbewegung „Schwerter zu Pflugscharen“, wie der Prophet Micha forderte.