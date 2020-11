Im Herbstferienprogramm der Stadt Furtwangen konnten sich die Kinder kreativ, handwerklich und künstlerisch betätigen. Am Dienstag gestalteten die Kinder ihre eigenen Armbändchen und Halsketten mit Loom-Bands. Aus einer Vielzahl an verschiedenen Farben und mit über 12 000 verwendbaren Looms entstanden somit tolle und bunte Armbändchen und Halsketten.

Viele kleine Kunstwerke

Am Mittwoch ging es am Vormittag kreativ weiter. Mit Hilfe von verschiedenen Vorlagen oder durch freies kreatives Gestalten erstellten die Kinder tolle Bügelperlenbilder, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Unter Anleitung und Aufsicht dürften die Kinder auch Perlen bügeln und die vielen kleinen entstandenen Kunstwerke mit nach Hause nehmen.

Links zu sehen sind die Kinder beim Zurechtschneiden ihrer Masken und rechts Tristan unter der noch feuchten Maske. | Bild: Stadtverwaltung

Am Donnerstag durften die Kinder zu zweit und unter Anleitung ihre eigenen Gipsmasken herstellen. Zuerst wurden die Gesichter dick mit Vaseline eingecremt, damit sich die Gipsmasken gut lösen ließen. Mit klein zugeschnittenen Gipsstreifen wurden ihre Gesichter Schritt für Schritt vollständig bedeckt.

Tolle und farbenfrohe Exponate

Nachdem die Masken trocken waren, ging es an das bunte Bemalen der selbst erstellten Kunstwerke. So entstanden tolle und farbenfrohe Exponate, die auch zu Halloween so manchen zum Erschrecken bringen konnten, heißt es in der Mitteilung.