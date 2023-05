Marlies Klingelhöfer ist längst angekommen als Leiterin der Furtwanger Bregtalschule. Jetzt gab es auch eine Feier mit Programm und Gästen.

Zur wegen Corona verspäteten Amtseinführung ihrer neuen Schulleiterin Marlies Klingelhöfer hatte die Bregtalschule nun geladen. Die Begrüßung und Führung durch das abwechslungsreiche Programm übernahm Michael Schreiner von der Geschäftsführung der Reha Südwest gemeinsam mit dem souverän agierenden Schüler Alexander Mark aus der Integrationsklasse an der Werkrealschule.

Die Grundstufe spielte zum Start das Leben der Bregtal-Mäuse, natürlich auch mit Katze. Nach einer gelungenen Darbietung der Bregtalschul-Band folgte der Tanz der Biene Maja.

Als Willkommensgruß schenkten die Mitarbeiter einen gemeinsamen gemütlichen Abend mit Nachtwächter-Führung. Auf einer Tafel hatte jeder Schüler der Schule dann ein Herz gestaltet. Für Begeisterung sorgten schließlich Schüler mit dem Hit „Auf uns“.

Den zweiten Teil mit den Grußworten eröffnete Bürgermeister Josef Herdner, der auf die verschiedenen Verbindungen der Bregtalschule mit der Stadt hinwies, nicht zuletzt durch den Waldkindergarten. Die Schule sei zentral in der Stadt verankert, so mit dem beliebten Bregoccino. Marianne Winkler als Vertreterin des Staatlichen Schulamtes zeigte sich auch von den sehr agilen Schülern beeindruckt.

Frank Wallner gratulierte einmal als Rektor der Werkrealschule, der seit 16 Jahren mit der Bregtalschule kooperiert und gleichzeitig als geschäftsführender Schulleiter der Stadt. Christa Hajek überbrachte in Vertretung die Grüße des Freundeskreises der Bregtalschule und betonte die gute Zusammenarbeit mit Marlies Klingelhöfer. Sie sagte der Schule weiterhin die tatkräftige Unterstützung durch den Freundeskreis zu.

Ebenso gratulierten der Vorsitzende des Elternbeirats Harald Hafner sowie Dagmar Gronert als Vorsitzende der Behindertensportgruppe Furtwangen und selbst ehemalige Lehrerin der Schule. Sie schilderte unter anderem die interessante Entwicklung der Schule von den Anfängen. Im Namen des Trägers Reha Südwest überbrachte Michael Schreiner die Grüße. Er dankte für den Mut, diese Aufgabe zu übernehmen und wünschte ihr, dass sie trotz Belastung durch Schulleitung und Betriebsführung auch weiterhin Pädagogin sein könne.

Zum Abschluss dankte Marlies Klingelhöfer für die vielen guten Wünsche und sicherte zu, dass sie alles dafür geben werde, den Schülern gerecht zu werden.