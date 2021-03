Am Sonntag, 14. März, findet die Wahl des Landtags statt. Die Verwaltung informiert hierzu. Wichtig sei, dass die Wählerinnen und Wähler für die Wahl im Wahllokal dieses Mal nicht nur die Wahlbenachrichtigung und den Ausweis mitbringen, sondern auch FFP2-Masken oder medizinische Masken. Denn zum Schutz vor einer Corona-Infektion könne im Wahllokal nur wählen, wer Maske trage. Ausnahmen seien nur mit ärztlicher Bescheinigung oder aufgrund eines sonstigen zwingenden Grundes möglich. Händedesinfektion und Abstandhalten seien ebenso Pflicht. Die in den Wahllokalen zur Verfügung gestellten Kugelschreiber seien viren-, keim- und bakterientötend.

Kugelschreiber töten Viren

Wer seine Stimme nicht im Wahllokal abgeben möchte, der könne noch bis spätestens Freitag, 12. März, 18 Uhr Briefwahlunterlagen beantragen, heißt es weiter in der Mitteilung. Wer am Wahlsonntag Symptome einer Covid-19-Infektion aufweise oder in den letzten zehn Tagen vor der Wahl Kontakt zu einer infizierten Person hatte, dürfe ebenfalls nicht ins Wahllokal. In diesem Fall könne am Wahltag noch bis 15 Uhr Briefwahl beantragt werden. „Bitte beachten Sie, dass hier der Wähler die Briefwahlunterlagen nicht selbst beim Wahlamt abholen kann, sonst könnte auch im Wahllokal gewählt werden“, heißt es in dem Schreiben.

Nicht krank ins Wahllokal

Daher kann eine andere Person schriftlich bevollmächtigt werden, die beantragten Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde abzuholen, gegebenenfalls auch den Antrag bei der Gemeinde zu stellen. Bei allen Fragen rund um das Thema Wahl steht das Wahlamt der Stadt Furtwangen unter Telefon 07723/93 91 46 zur Verfügung.