von Stefan Heimpel

Theater stand auf dem Programm beim Sommerferienprogramm der Stadt Furtwangen. Die jungen Teilnehmer waren aber nicht Zuschauer bei diesem Theater, sondern die Akteure: Schauspieler und Regisseure, Maskenbildner und Kostümbildner.

Neun junge Teilnehmer

Alle diese Funktionen übernahmen die neun jungen Teilnehmer, begleitet von zwei Betreuerinnen der Stadtjugendpflege, bei dem Theater-Workshop unter der Regie von Theater-Pädagogin Ranka Pretzer-Korác. Diese hob hervor, dass die neuen jungen Akteure sehr interessiert gewesen seien, was die Arbeit wesentlich erleichtert habe. Denn vieles bei diesem Workshop beruhte auf der eigenen Initiative der Kinder.

Theater-Pädagogin erklärt Grundbegriffe

Den Auftakt bildete allerdings eine Einführung von Ranka Pretzer-Korác zum Theater, seiner Technik und der Entwicklung von Bühnen-Stücken. Sie erläuterte den Kindern Drama, Komödie und Tragödie. Ebenso wie man bei der Erstellung eines solchen Theaterstückes beispielsweise dem großen Helden auch einen Gegenpol gegenüberstellen sollte.

Zwei Theaterstücke entwickelt

Es kristallisierten sich dann zwei Gruppen heraus, die zwei solche Theaterstücke entwickelten. Ganz deutlich wurde, dass hier Kinder ganz bewusst viele eigene Erfahrungen in die Stücke mit hinein nahmen, um sie zu reflektieren und vielleicht auch schlechte Erfahrungen ein Stück weit zu bewältigen.

Miteinander auf dem Schulhof

So stand in dem einen Theaterstück das Miteinander auf dem Schulhof auf dem Programm, von dem die Kinder selbst vieles aus eigener Erfahrung berichten konnten. In dem Stück ging es um zwei Mädchen, die einen alltäglichen Konflikt erlebten, beispielsweise zum Thema der richtigen und passenden Bekleidung.

Tragische Variante – und doch ein glückliches Ende

Das war dann der Anlass für die große Schneekönigin, die das Ganze von außen beobachtete, hier einzugreifen. Mithilfe des Nordwinds versuchte sie, diese Konflikte zu bereinigen. Doch die jungen Akteure und Regisseure wählten hier eine eher tragische Variante. Denn die ganzen Maßnahmen der Schneekönigin und des Nordwinds führten zu keinem Erfolg, die beiden scheiterten mit ihren Bemühungen. Doch trotzdem gab es schließlich ein glückliches Ende, denn die beiden Mädchen fanden dann auf eigene Initiative selbst wieder zusammen.

Böse Hexe im Mittelpunkt

Bei dem zweiten Stück der Jungen stand im Mittelpunkt eine böse Hexe, welche die Kinder gefangen hatte. Hier wurden von den Akteuren auch wesentliche eigene Erfahrungen aus der dramatischen Flucht aus Kriegsgebieten nach Deutschland verarbeitet. Das Ganze war aber eher als Komödie gestaltet und führte dann mit der Befreiung der Kinder aus der Gewalt der Hexe auch zu einem richtigen Happy-End, sogar mit einer Hochzeit der Helden.

Ganz konkrete Erfahrungen verarbeitet

Diese Geschichten zeigten, dass es hier um ganz konkrete Erfahrungen ging, sei es das Mobbing auf dem Schulhof oder das Drama einer großen Flucht, welche die Kinder hier zum Thema machen. Das Spiel sorgt damit nicht zuletzt auch dafür, dass sie selbst wieder ihre Probleme und Erfahrungen wesentlich besser bewältigen können.

Ranka Pretzer-Korác setzte sich dabei das Ziel, die Kinder zwar zu unterstützen und auch auf Fragen zu antworten, sie aber doch weitgehend selbst agieren zu lassen.

Mit Begeisterung dabei

Da die Kinder von Anfang an mit Begeisterung dabei waren, habe man diese Ziele auch in vollem Umfang erreicht, die beiden Theaterstücke seien sehr beeindruckend gewesen. Die Kinder selbst waren ebenfalls begeistert von diesem Theatertag.

Im vergangenen Jahr war dieser Workshop nur ein Nachmittagsangebot. Doch damals entstand schon der Wunsch, mehr Zeit zu haben, weshalb der Theater-Workshop in diesem Jahr eine Ganztagesveranstaltung war. Doch auch hier waren die Kinder der Meinung, dass dieser Tag nicht ausgereicht habe, um all das in das Theaterstück hineinlegen zu können, was sie beschäftigt.

Sie äußerten gegenüber Jugendpfleger Dirk Maute ganz klar den Wunsch, im kommenden Jahr diesen Workshop als mehrtägige Veranstaltung anzubieten. Beeindruckt von dem Spiel waren aber nicht zuletzt auch die Eltern, die am Ende dieses Workshops zur Aufführung in das Jugendhaus kamen und ihre Kinder als aktive und ideenreiche Schauspieler und Regisseure erlebten. Am Ende des Theater-Workshops stand eine Aufführung für Eltern und Geschwister auf dem Programm.