von Stefan Heimpel

Eine lange Tradition haben an der Neukircher Grundschule die Aktionen zu Weihnachten und zu Ostern, mit denen das Kinderhilfsprojekt Las Torres in Venezuela unterstützt wird. Im vergangenen Jahr musste die Oster-Aktion bereits ausfallen wegen des damaligen Lockdowns. In der Weihnachtszeit konnte aber dann wieder eine solche Aktion stattfinden, allerdings aufgrund der Vorgaben in einer etwas anderen Form.

Kein Verkauf an den Haustüren

Auch diesmal will die Schule Neukirch vor Ostern wieder in ähnlicher Form aktiv werden. Der sonst übliche Besuch der Häuser in Neukirch mit Bastelartikeln zugunsten der Kinder in Las Torres kann nicht wie gewohnt durchgeführt werden.

Kampf ums Überleben

Trotzdem haben sich die Schüler zusammengefunden, um für Las Torres zu basteln. Denn auch in Venezuela ist die Situation dramatisch. Zu der an sich schon angespannten Situation kommt als weitere Belastung seit mehr als einem Jahr Corona hinzu. Für die Familien ist es ein Kampf ums Überleben. Deshalb bitten die Schüler aus Neukirch um Mithilfe, um den Kindern dort eine Zukunft zu geben.

Spenden in den Schulbriefkasten

Da der Haustürverkauf nicht durchführbar ist, bietet die Schule von Mittwoch, 24. März, bis Samstag, 27. März, einen Stand zur Selbstbedienung jeweils vormittags von 8 bis 12.30 Uhr beim überdachten Eingang, also direkt bei der Schultür an. Spenden können direkt in den Schulbriefkasten geworfen werden.

Hühner aus Korken und Osterhasen-Papiertüten

Die Kinder haben sich bereits viel Mühe gegeben. Gebastelt wurden unter anderem kleine Hühner aus Korken und Osterhasen-Papiertüten, die mit allerlei süßen Leckereien gefüllt sind.

Mit Blumen bunt dekorierte Gläser

Ein besonderes Angebot sind die Frühlingsblumen, die von den Kindern in bunt dekorierte Gläser eingepflanzt wurden. Krokusse und Osterglocken, Traubenhyazinthen und Gänseblümchen oder Veilchen sind im Angebot. Zudem gibt es wieder Glückwunschkarten, wie sie seit Jahren vom Bastelkreis Las Torres angeboten werden. Die Schüler hoffen auch dieses Jahr wieder auf Unterstützung aus Neukirch und ganz Furtwangen.