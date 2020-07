von Siegfried Kouba

Vollzählig war der Neukircher Ortschaftsrat am Donnerstag unter Leitung von Ortsvorsteher Rainer Jung im Gemeindehaus zusammengekommen.

Froh über das Live-Treffen

Nach der letzten Sitzung im Februar war es der erste offizielle Auftritt. Zwischenzeitlich hatte man über die Medien kommuniziert. Erstaunt waren die Räte, dass trotz Corona vier Besucher gekommen waren, um ihr Interesse zu bekunden. Allerdings gab es aus der Bevölkerung keine Anfragen. Jung war dennoch froh über das Live-Treffen.

Stromversorgung und leistungsfähigerer Mobilfunk

Im vorrangigen Gespräch sind die Stromversorgung und der Ausbau des 5G-Netzes. Dazu hält Ortsvorsteher Rainer Jung eine Video-Konferenz mit dem Zweckverband und dem Internetbetreiber ab. Betroffen ist vor allem der Außenbereich, der das Gebiet von der Kalten Herberge bis zum Winkel umfasst. Nötig sind Erhebungen, um Fördertöpfe ausschöpfen zu können. Die Entwicklungsplanung soll die Streckenlegung bestimmen.

Hoffen auf Fortschritte im Herbst

Bisher habe man deutliche Verzögerungen hinnehmen müssen. Man hofft, dass es diesen Herbst vorwärts geht. Nach Ankündigungen sollen 600 bis 700 Meter Kabel am Tag verlegt werden. Er wäre schon froh, wenn es mit 500 Metern bewältigt werden würde, so der Ortsvorsteher.

Leseabend als Freiluft-Veranstaltung

Ein Herzensanliegen ist Rainer Jung der Rösslekeller, in dem Veranstaltungen des K3 stattfinden. Für den 25. Juli ist ab 19.30 Uhr ein Leseabend mit Gerhard Dilger als Open-Air-Event geplant. Dann wird der Neukircher sein Buch „Landeberger, kumm“ vorstellen. Zugelassen ist ein kleiner Zuhörerkreis, eine Anmeldung ist erforderlich.

Bienennest in einem Glascontainer

Ortschaftsrätin Monika Braun fragte nach dem Neukircher Nahwärmeprojekt. Jung sah sich da nicht zuständig, sondern verwies an die Genossenschafter als kompetente Ansprechpartner. Sorgen bereitete der Rätin auch ein Bienennest in einem Glascontainer. Die Einwohner werden gebeten, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Kopfzerbrechen bereitet Jennifer Zapf die teils undichten Fenster von Schule und Kindergarten. Falls es hereinregne, werde für Abhilfe gesorgt.

Baugesuche unproblematisch

Zu behandeln waren in der Sitzung auch drei Baugesuche. Ein Ehepaar hatte in der Hintereck zunächst einen Totalabriss und Neubau geplant, sich aber doch für einen grundlegenden Umbau plus Doppelgarage entschieden, was befürwortet wurde.

Eigentlich wäre der Bau eines Pools im Albert-Fehrenbach-Weg genehmigungsfrei, da er aber als Nebenanlage angesehen wird, ist eine baurechtliche Genehmigung erforderlich, zu der der Ortschaftsrat ebenfalls seine Zustimmung erteilte. Der sieben mal 3,80 Meter große Pool darf gebaut werden.

In der Talstraße hat ein Bürger den Bau eines Doppel-Carports beantragt. Da die Planung im Rahmen der Bauvorgaben erfolgt, bestand für eine Ablehnung kein Grund.