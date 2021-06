Das Kirner-Kabinett in Furtwangen plant einen Neustart. Ab Samstag, 3. Juli, ist wieder samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Dynamisches Projekt

Kaum hatte das neue Museum Kirner-Kabinett geöffnet, musste es aufgrund der Corona-Pandemie schon wieder schließen. Dennoch ist viel Bewegung in diesem Projekt, das sich den Werken des Furtwanger Malers Johann Baptist Kirner (1806 bis 1866) widmet. Der so genannte „Spitzweg des Schwarzwalds“ brachte es als Genremaler zu großem Erfolg, er war unter anderem Ehrenmitglied der Königlich Bayerischen Akademie der bildenden Künste in München und Hofmaler in Karlsruhe.

Vier neue Porträts ergänzen die bereits rund 160 Exponate umfassende Ausstellung. Die Porträts stammen von Lukas Kirner (1794 bis 1851), dem älteren Bruder Johann Baptist Kirners. Sie stammen aus dem Jahr 1825 und zeigen eine evangelische Pfarrerfamilie aus Göttingen bei Ulm.

Heutige Nachkommen gefunden

Für den Initiator des Kirner-Kabinetts, Guido Staeb, ist es ein Glücksfall, dass diese Porträts nun dem Museum zur Verfügung gestellt wurden. Durch Zufall und über einen kleinen Umweg über den Heimat- und Geschichtsverein kam zunächst das Kirner-Porträt der Pfarrersgattin Friderike Baur nach Furtwangen. Der Besitzer des Porträts, Reiner Härlin aus Kastl in Oberfranken, ist ein Nachkomme der Tochter von Friderike und Jakob Baur. Er und seine Frau wollten, dass das Bild seinen Platz im Kirner-Kabinett finden sollte.

Leihgaben aus Villingen

Daraufhin betrieben Elke Schön und Guido Staeb weitere Nachforschungen und machten Hans-Jörg Baur in Villingen ausfindig. Er ist ein Nachkomme und Namenshalter der Pfarrerlinie und war im Besitz des Porträts von Jakob Baur, dem Gatten von Friderike Baur. Bei Hans-Jörg Baur in Villingen hingen noch zwei weitere Gemälde von Christine Baur und Samuel Baur, den Eltern Jakob Baurs. Hans-Jörg Baur hat seine drei Porträts dem Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Der Eintritt in der Gerwigstraße 6 (Volksbankgebäude) kostet für Erwachsene drei Euro, Familien bezahlen sechs Euro. Ermäßigter Eintritt: zwei Euro.