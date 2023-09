Die Hochschule Furtwangen bietet zum nächsten Sommersemester in Freiburg den neuen Studiengang „Physiotherapie Plus“ an. Bereits seit 2016 gibt es an der Hochschule den Studiengang Physiotherapie. Nun erweitert der Studiengang „Physiotherapie Plus“ dieses Angebot und führt in drei Semestern zum Bachelorabschluss.

Abschluss eröffnet neue Wege

„Wir machen mit dem neuen Studiengang ein Angebot für Menschen, die bereits eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Physiotherapeutinnen oder Physiotherapeuten haben. Bei uns können aufbauend auf der Ausbildung in drei Semestern praxisbezogene wissenschaftliche Kompetenzen erworben werden. Dadurch, dass wir theoretische und fachpraktische Inhalte der Ausbildung anrechnen können, verkürzt sich die Studienzeit entsprechend“, erklärt Studiendekan Robert Richter. Der akademische Abschluss eröffne neue Wege, vor allem, weil das Studium die hochaktuellen Veränderungen im Gesundheitswesen in den Fokus nehme. Es sei so konzipiert, dass die Studierenden nebenbei weiterarbeiten könnten. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Hochschule unter www.hs-furtwangen.de.