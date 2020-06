Die Arbeiten beim Spielplatz in der Friedrichstraße sind abgeschlossen. Das Team des Bauhofs der Stadt Furtwangen hat hier in den vergangenen Wochen eine neue Spielelandschaft erstellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Großes Baumhaus

Der alte Spielplatz bei der Friedrichschule war in die Jahre gekommen und musste ersetzt werden. Nun locken ein großes Baumhaus mit Klettergarten und Röhrenrutsche, ein Federspielgerät in Form eines lustigen Pick-Ups sowie Schaukeln und vieles mehr auf den Spielplatz. Nachdem die Arbeiten nun abgeschlossen seien und der Rasen auch anwachsen konnte, sei der Spielplatz frei gegeben.

Auch zwei peppig gestaltete Rutschen laden die jungen Besucher des Spielplatzes zum Spielen und Tollen ein. | Bild: Stadtverwaltung

Eltern seien allerdings auch hier dazu aufgefordert darauf zu achten, dass die nötigen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Kinder dürften die Spielplätze nur unter der Aufsicht der Eltern oder einer anderen erwachsenen Betreuungsperson betreten.

Körperkontakt vermeiden

Es dürften nicht mehr als zehn Kinder gleichzeitig auf einem Spielplatz anwesend sein, heißt es weiter. Körperkontakt solle weitgehend vermieden werden und die Erwachsenen werden von der Stadt gebeten darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von 1,50 Metern so weit wie möglich eingehalten wird. Gemeinsames Essen und Trinken sei auf den Spielplätzen untersagt.