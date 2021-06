von Stefan Heimpel

Mit Julia Elz hat die Furtwanger Werkrealschule nun zur Unterstützung von Rektor Frank Wallner eine neue Konrektorin. Sie unterrichtet schon seit einigen Jahren in Furtwangen. Möglich wurde diese Beförderung durch ein Programm des Kultusministeriums, mit dem die Schulleiter gestärkt und entlastet werden sollen. Ganz wesentlich dabei ist die Anzahl von Schülern an einer Schule, damit eine Stelle für einen Konrektor geschaffen werden kann.

Bisher musste die Schule mehr als 180 Schüler zählen, damit der Rektor durch einen Konrektor entlastet wird. Dies wurde im ländlichen Raum aber häufig nicht erreicht.

Bereits seit 2014 in Furtwangen

Auch nicht an der Furtwanger Werkrealschule mit ihren rund 150 Schülern. Diese Grenze wurde nun für Grundschulen und Werkrealschulen auf mindestens 101 heruntergesetzt, bei anderen Schultypen gibt es gar keine Mindestschülerzahl für eine Konrektoren-Stelle mehr. Und damit konnte nun auch für die Werkrealschule Furtwangen die Stelle eines Konrektors oder einer Konrektorin geschaffen werden.

Sie stammt aus Emmendingen

Zur neuen Konrektorin berufen wurde nun Julia Elz, die bereits seit 2014 an der Furtwanger Werkrealschule unterrichtet. Sie stammt aus Emmendingen und hat an der pädagogischen Hochschule in Freiburg das Lehramt studiert. Ihr Referendariat absolvierte sie an der Schule in Kenzingen sowie am Seminar für Referendare in Offenburg.

Schwerpunkt war eigentlich Grundschule

Ein Jahr lang war Julia Elz in Waldkirch, sowohl im Bereich der Grundschule als auch der Werkrealschule, tätig. Eigentlich hatte sie ihr Studium mit dem Schwerpunkt Grundschule absolviert. Dann gab es aber im Bereich des Schulamtes keine freien Stellen an den Grundschulen und so entschied sie sich für eine Stelle an der Werkrealschule Furtwangen.

Diesen Schritt habe sie in keiner Weise bereut, erläutert Julia Elz. Denn bei ihrer Arbeit an der Furtwanger Werkrealschule habe sie gespürt, dass ihr nicht nur die Arbeit an einer Grundschule Spaß mache, sondern gerade auch die Arbeit in einer Sekundarstufe Freude bereite.

Ihr besonderes Interesse gilt dem Unterricht und entsprechenden Hilfsmitteln, weshalb sie unter anderem mit einem Verlag in diesem Bereich zusammenarbeitet. Aber auch als Mentorin für Referendare war sie in den vergangenen Jahren bereits engagiert.

Nach diesen positiven Erfahrungen habe sie es interessant gefunden, auch in die Verwaltung einer Schule hineinzuschauen und bewarb sich für die neue Stelle als Konrektorin an der Werkrealschule. Rektor Wallner sagte, er sei sehr erfreut, dass er nun tatkräftige Unterstützung habe, die die Schule bereits mit all ihren Facetten gut kenne.