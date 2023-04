Es ist eine Aktion, die manche nur aus Großstädten kennen – die aber seit einigen Jahren auch in ländlichen Gefilden Fuß fasst: offene Kunsträume und Werkstätten, die in einem bestimmten Aktionszeitraum besichtigt werden können. In Furtwangen sollen „Kreative Räume“ am Wochenende Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, für alle Kunst- und Kulturliebhaber geöffnet sein.

Der Plan lautet wie folgt: In zwölf Werkstätten sind an den beiden Tagen Gäste willkommen, können Kunst bestaunen und Einblicke ins Handwerk bekommen. Von Malerei, Buch- und Druckkunst, Uhrenschildmalerei, über Ton- und Keramikkunst, Schnitzen bis hin zu Webkunst soll ein vielfältiges Programm geboten sein. Auch eine Autorenlesung steht auf dem Programm.

Barbara Ganter hat das organisiert. „Ich habe die Idee aus München mitgebracht“, berichtet die gebürtige Furtwangerin, die in der bayerischen Landeshauptstadt lebt – im Berufsruhestand aber auch wieder öfter in ihrer Heimatstadt verweilt. „In München steppt halt der Bär“, sagt Ganter und lacht. Ein Grund für sie, auch Furtwangen mit einer ähnlichen Aktion etwas aufzumischen. Auch dort gebe es genügend Leute, die sich kreativ entfalten, betont Ganter. Bereits vor drei Jahren wollte sie die Aktion in die Tat umsetzen – doch Corona durchkreuzte die Pläne. Nun ging es im November frischen Mutes ans Werk – gemeinsam mit Malerin Gabriele Herb machte sie sich an die Planungen. Ganter wird ihre Kunstdrucke ausstellen, ihr Lebensgefährte Stephan Eder möchte Besucher in die Welt von Buchdruck und Buchbinderei entführen. Sinn und Zweck sei es letztlich auch, zu zeigen, „wie Kunst funktioniert“, erklärt Ganter.

Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr im Kunstraum der Volkshochschule (VHS Oberes Bregtal) werden sich die Künstler mit ihren Werken vorstellen. Die Besucher können sich dann bereits überlegen, welche Ateliers sie gern besuchen möchten. Einen musikalischen Rahmen wird es an jenem Abend durch das Fagott-Duo Jens und Ricardo Lust geben. „Die Besucher können dann von A nach B gehen“, erläutert Gabriele Herb. Sollte die Veranstaltung gut ankommen, soll sie, wenn es nach den Initiatorinnen geht, regelmäßig – jedes oder jedes zweite Jahr – stattfinden. „Vielleicht trauen sich dann im nächsten Jahr noch mehr Leute mitzumachen“, hofft Herb. Wichtig ist den beiden Frauen zu betonen: „Jeder, der Lust hat, kann mitmachen.“

Doch die „Kreativen Räume“ sind nicht die einzige Veranstaltung, die an diesem Wochenende in Furtwangen ansteht. Konkurrenz machen das International Festival der Hochschule und der Naturparkmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. Daher sei schnell klar gewesen, die Aktion an zwei Tagen durchführen zu wollen, erklärt Ganter. Sie und Herb hoffen, dass viele Interessierte den Weg zu den offenen Werkstätten finden werden. „Ich sehe mich nicht als Künstlerin, sondern als Kunsthandwerkerin“, sagt Ganter. Wie wird eine Figur aus Holz geschnitzt, wie ein Buch gebunden? Auch Einblicke in die Praxis wie diese sollen die Besucher bekommen. Sie selbst beobachte, wie die Wertschätzung für billige industrielle Produkte verloren gehe. Anders beim Handwerk. „Es gibt auch ein Klientel, das das schätzt – aber es wäre schön, wenn es noch mehr schätzen würden.“ Für sie gilt: „Es ist wichtig, dass die alten Künste nicht verloren gehen.“

Programm

Auftakt zu „Kreative Räume“ in Furtwangen wird laut Veranstalter am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr im Kunstraum der VHS Oberes Bregtal sein. Beteiligte Künstler und Kunsthandwerker stellen sich vor. Das Fagott-Duo Jens und Ricardo Lust werde den Abend bereichern, Bürgermeister Josef Herdner Grußworte sprechen. Besucher können sich schon überlegen, welche der zwölf Ateliers/Werkstätten sie besuchen wollen, die am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet sein werden.