Stürmische Zeiten in St. Cyriak: Nachdem im März bekannt wurde, dass der Trägerverein des Alten- und Pflegeheims, der Caritas Altenheim Furtwangen (CAF), sich nicht mehr in der Lage sieht, die Einrichtung zu halten, wurde das Heim offiziell auch noch kopflos: Einrichtungsleiterin Stefanie Weiß hat das Haus zum 1. Mai verlassen. Weiß sei aus freien Stücken aus persönlichen Gründen gegangen, berichtet Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Lübbers. „Es war eine Trennung, die hat beiden weh getan“, betont er. Nun ist der CAF gemeinsam mit der Caritas auf der Suche nach einem neuen Einrichtungsleiter – die Stelle ist bundesweit ausgeschrieben. „Es ist zum Mäusemelken“, sagt Lübbers. Denn: „Es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der ein Heim leiten und nach Furtwangen kommen will.“

Für die Zwischenzeit hat sich aber eine Lösung gefunden: Bernd Reisacher leitet derzeit das Haus – als Interimslösung. Reisacher kommt aus Würzburg, von 2006 bis 2021 war er als geschäftsführender Gesellschafter eines Pflegeheimes aktiv. „Aus dieser Tätigkeit konnte ich ein tiefes Know-how für stationäre Pflegeeinrichtungen erwerben“, schreibt Reisacher auf seiner Webseite. Die Caritas Schwarzwald-Baar habe Reisacher vermitteln können, erklärt Lübbers: „Zum Glück haben wir ihn gefunden.“

Wie lange die Suche nach einem neuen Einrichtungsleiter dauern könnte – darüber kann der Aufsichtsratsvorsitzende nur spekulieren. „Das kann ein halbes Jahr gehen – wenn wir Glück haben, auch schneller.“ Es komme auf die Anzahl der Bewerber an, danach stehe auch noch ein Auswahlverfahren an: „Im Moment ist es noch nicht so, dass das Gremium eine Auswahl treffen kann.“

Und dabei kämpft die Einrichtung mit vielen weiteren Problemen, wie Lübbers erklärt. Erst Corona, dann die Inflation und darüber schwebend das bereits seit Jahren bestehende Problem: Die Suche nach Fachpersonal. Daher versuche man seit einiger Zeit, Fachkräfte aus dem Ausland zu holen.

Am Schwierigsten sei „das Finanzielle“: „Die ganzen Kosten laufen uns davon“, erklärt Lübbers. „Durch die Personalknappheit mussten wir im letzten Jahr auf 90 Betten reduzieren, jetzt dürfen wir wieder auf 96 hochgehen“, erklärt er. Aber: „Wenn da auf einmal sechs Betten nicht mehr belegt werden dürfen, macht sich das ganz schnell auch finanziell bemerkbar.“

Die immer neuen Vorschriften des Gesetzgebers verschärften die Situation. „Wenn Sie diese nicht erfüllen können – das ist noch das Schlimmste.“ Denn: „Was soll man etwa tun, wenn man den Pflegefachkraftschlüssel nicht erfüllen kann?“ Hier sollte man sich „der Realität stellen“, betont er – und sieht die Politik in der Verantwortung. Denn Menschen, die nicht zur Verfügung stünden, könnten schließlich auch nicht eingestellt werden.

„Die ganze Situation ist nicht einfach“, bringt es Lübbers auf den Punkt. „Wir sind ein kleiner Verein, der dieses ganze Haus stemmt. Es ist niemand anderes im Hintergrund, das macht die Sache natürlich nicht einfacher.“ Und dann auch noch der Mitgliederschwund: Früher, berichtet Lübbers, sei der Verein größer gewesen. „Viele sind auch weggestorben“, bringt er es nüchtern auf den Punkt. „Wenn der Durchschnitt der Mitglieder zwischen 70 und 80 ist, wissen Sie was los ist – es kommt nichts Junges nach.“ Zudem sei die Arbeit ehrenamtlich und damit, wie Lübbers erklärt, „schon eine recht große Aufgabe“.

Daher nun auch die Verhandlungen mit der Caritas Schwarzwald-Baar, die die Trägerschaft der Furtwanger Einrichtung übernehmen soll. Die Verhandlungen hierzu, sagt Lübbers, würden andauern. „Das Haus ist jetzt bewertet worden, da wird in den nächsten Wochen auch ein Ergebnis herauskommen, und dann werden wir weiter in Verhandlungen treten“, erklärt er.