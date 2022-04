Trubel und Leben in der Furtwanger Innenstadt – davon gibt es genug, wenn am Sonntag, 1.Mai, der Naturparkmarkt stattfindet. Neben offenen Geschäften sollen viele Aktionen die Besucher begeistern.

Am 1. Mai wird in Furtwangen für Jung und Alt allerhand geboten. Der Verein der Unternehmer und Freien Berufe organisiert zwischen 11 und 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag, auf dem Marktplatz findet zwischen 11 und 17 Uhr ein Naturpark-Markt statt und zeitgleich lädt das Aktionsbündnis Mobilität zum Abschluss der Aktionswoche. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt.

Die Händler in der Innenstadt öffnen an diesem Tag Ihre Türen und laden zu einem ausgiebigen Bummel durch die Geschäfte ein.

Für Bewirtung gesorgt

Die Jugendfeuerwehr Furtwangen, die Royal Rangers Pfadfinder und die Narrenzunft Spättlebueben sorgen mit verschiedenen Aktionen für das leibliche Wohl. Weitere Bewirtungsstände runden das Speiseangebot ab.

In der Wilhelmstraße können Kinder mit speziellen Rutschfahrzeugen und Rollern fahren – Leihhelme sind vorhanden, dennoch können gerne auch Helme von zu Hause mitgebracht werden. Vor dem Rathaus wartet auf die jüngsten Besucher ein Karussell.

Auch das Rollhaus hat an diesem Sonntag Tag der offenen Tür – die Skatehalle in der Grieshaberstraße 19 heißt große und kleine Besucher willkommen.

Auf dem Marktplatz präsentieren Händlerinnen und Händler regionale Produkte im Rahmen des Naturpark-Markts von 11 bis 17 Uhr.

Imkerprodukte und Kosmetika

Neben Spirituosen und Imkereiprodukten sind unter anderem auch Naturkosmetika und Naturseife zu finden. Der Naturpark Südschwarzwald wird ebenfalls mit einem Informationsstand vertreten sein und die Naturpark-Kochschule lädt Kinder ein, gemeinsam leckere Speisen zuzubereiten.

Leitidee der Naturpark-Kochschule ist die Sensibilisierung und Motivation von Kindern und Erwachsenen, gemeinsames Kochen, gesunde Ernährung und regionale Lebensmittel in den Alltag zu integrieren.

Einzigartige Vielfalt

Mit dem Naturpark-Markt am 1. Mai in Furtwangen wird die Saison der Naturpark-Märkte im Südschwarzwald eröffnet. Der Naturpark Südschwarzwald fördert die nachhaltige Entwicklung von Natur, Kultur und Landwirtschaft und erhält so die einzigartige Vielfalt im Südschwarzwald. Auf den Naturpark-Märkten kann diese Vielfalt hautnah erlebt werden. (hei)

Mobilitätswoche

Zeitgleich zum verkaufsoffenen Sonntag mit Naturpark-Markt findet am 1. Mai in Furtwangen die erste Mobilitätswoche des Aktionsbündnisses „Mobilität neu denken“ zum Thema Innenstadtgestaltung ihren Abschluss. Es gibt eine Ausstellung und Probefahrten von elektrischen Fahrzeugen sowie Infostände der Aktionspartner und Buttonbasteln auf dem oberen Marktplatz. (hei)