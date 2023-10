Wer die Landesstraße 175 aus Richtung Brigach nach Rohrbach befährt, dem sticht rechter Hand kurz vor der 80er-Zone ein alter Bauernhof ins Auge, der in den vergangenen Jahren nach jahrelanger Runderneuerung zusätzlich eine Hofkapelle erhielt. Der Doldenhof wurde 1885 nach einem Brand neu aufgebaut. Inhaber Erwin Scherzinger hatte keine näheren Verwandten – und so suchte er in der weiteren Verwandtschaft nach jemandem, der den Hof übernehmen sollte. Fündig wurde er auf dem Balzenhof von Familie Linhard. Björn Linhard, der Sohn von Scherzingers Cousine, war sehr interessiert, den Hof weiterzuführen.

2013 übernahm der junge Landwirt den Hof, erkannte aber schnell, dass der einen ordentlichen Sanierungsstau aufwies. „Die Substanz war recht marode“, so seine Erkenntnis. Die kommenden Jahre verbrachte er gemeinsam mit Scherzinger mit Renovierungsarbeiten. 2017 verstarb Scherzinger und Björn Linhard führte die Renovierung, bei der er das historische Ambiente weitgehend erhalten wollte, allein weiter. Nun erstrahlt der Hof in neuem Glanz. Vor langer Zeit soll der Hof eine Kapelle gehabt haben, die von einem der ehemaligen Besitzer dann in einen Kornspeicher mit Backhäuschen verwandelt worden sei – so ist es Linhard zufolge in einer alten Güterbeschreibung festgehalten. Und so habe er sich entschlossen, aus dem Backhäuschen, das 1971 zu einem Schopf umfunktioniert wurde, wieder eine Kapelle zu machen.

Das meiste hat der gelernte Elektriker selbst gemacht, sogar das kleine Glockentürmchen, das über zwei Glocken verfügt. Auch das Dach hat er komplett erneuert. Es ist selbsttragend auf das alte Dach aufgesetzt, das so erhalten werden konnte, ebenso wie der Kornspeicher im Obergeschoss. Die Umfriedung auf der Seite der Kapelle wurde zu einer Art Klostergarten. „All das hier wäre wohl ohne die Hilfe meiner Familie nicht möglich gewesen, die mir während der Bauerei den Rücken immer freigehalten hatte“, lobte Linhard Frau Melanie und Vater Siegfried.