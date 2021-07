von Stefan Heimpel

Großen Zuspruch erlebte das Gartenfest des Musikvereins Schönenbach beim Dorfgemeinschaftsraum. Sogar das Wetter hielt, entgegen der Prognosen, zumindest die meiste Zeit. Schon über die Mittagszeit verzeichnete man auf dem Festplatz eine große Nachfrage, die Plätze waren meist alle besetzt.

Pavillons gegen Regen und Sonne

Aufgrund der kritischen Wetterprognosen hatte man sicherheitshalber auch eine ganze Reihe von Pavillons aufgestellt, die nicht vor dem Regen sondern auch vor der Sonne schützten. Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der Musikverein Schönenbach dieses Gartenfest unter Corona-Bedingungen als Ersatz für das Spausik. Und die Gäste waren offensichtlich froh, dass wieder einmal ein solches Angebot gemacht werden konnte. Aus der ganzen Umgebung, weit über Schönenbach hinaus, kamen die Besucher den ganzen Tag über bis in die Abendstunden.

Alle Hände voll zu tun

Der Musikverein selbst hatte mit einem solchen Ansturm keinesfalls gerechnet, die etwas knapper kalkulierte Mannschaft hatte alle Hände voll zu tun, die Gäste zu versorgen. Am Ende des Tages waren fast alle Vorräte aufgebraucht. „Aber es ist keiner verhungert“, so Vorsitzender Daniel Armbruster. Auf jeden Fall kam der Musikverein mit seiner Intention, nach den schwierigen Monaten den Menschen wieder einmal etwas bieten zu können, sehr gut an. Gleich am Eingang des Festgeländes konnte man auch die Holzliege sehen, die vom Erlös des Gartenfestes im Vorjahr angeschafft wurde und nun auf dem Schönenbacher Dorfplatz aufgestellt werden wird. Zu Gast waren auch Musiker aus Schabenhausen, die sich hier genau über die Modalitäten informierten, weil sie selbst eine ähnliche Veranstaltung planen.

Schabenhauser Musiker informieren sich

Erst gegen Ende des Festes gab es dann doch ein etwas widrigeres Wetter. Zuerst einmal setzten kräftige Windstöße ein, sodass die Pavillons und Schirme sicherheitshalber abgebaut wurden. Und als dann um 17 Uhr das Panik-Orchester mit seinem Auftritt begann, gab es sogar einen leichten Nieselregen. Jetzt hätte man den Wetterschutz wieder gebraucht. Unter diesen Umständen verließen natürlich einige Gäste das Fest. Aber trotzdem war weiterhin bis zum Ende der Veranstaltung und dem Auftritt des Panik-Orchesters noch eine große Schar von Zuhörern auf dem Platz, die sich teilweise mit Regenschirmen oder Kappen auch ein wenig gegen den Nieselregen schützten. Daniel Armbruster zog auf jeden Fall eine positive Bilanz von diesem zweiten Gartenfest, das noch wesentlich besser ankam als im Vorjahr und damit alle Erwartungen übertraf.